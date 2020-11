Leon Leiden cambia las reglas de la industria musical e innova estrategia

En la industria musical no basta el talento. Para alcanzar el éxito se requieren otras habilidades como la creatividad, la seguridad y el gusto por la innovación, y eso el cantautor Leon Leiden lo sabe muy bien.

Desde el lanzamiento de su primer sencillo llamado Gitana, el joven de 22 años ha logrado atraer la atención de un séquito de seguidores que corean sus canciones, pero además, forman challenges en redes sociales, convirtiendo sus creaciones en fenómenos virales.

El tema se colocó rápidamente en el número 64 del top 100 de Spotify México e incluso le ayudó a lanzar su propio sello discográfico Laila Records, en colaboración con Warner Music México.

Además de cantante y compositor, Leiden es instrumentista. Su constante exploración de objetos de la vida cotidiana, le ha permitido desarrollar un sonido único que constantemente se mezcla a otros estilos. De ello surgió el tema Manzana, en el que Leiden rinde un homenaje a la fruta en una lírica armoniosa y romántica, en guitarra funk y una evidente línea de reguetón y pop.

“Hemos encontrado una manera de canalizar la respuesta que hemos tenido de forma orgánica con Gitana y Manzana, guiando estos proyectos a crear una red de talentos. Quiero establecerme como un artista y empezar a buscar oportunidades con gente de México y fuera de él para tener credibilidad en esta industria. No quiero que se quede como un momento de vialidad de internet”, confesó el artista en una entrevista exclusiva a Publimetro.

Consciente del éxito obtenido, lejos de perder el piso, Leon quiere llevar su talento más allá de la viralidad de Internet y consagrar su carrera musical, generar una red de talentos e impulsar a otros jóvenes a lograr sus sueños.

“Debemos entender el ritmo de las cosas, sobre todo en 2020 donde todo se ha acelerado, la vida del contenido es más breve pero también el impacto del contenido es más fuerte y grande, más poderoso. Hemos buscado crear cimientos, crear bases, apoyar al talento, conectar con los fans y crear una comunidad que dentro de sí misma tenga valor y tenga este afecto entre la gente”, dijo.

Warner Music

El éxito de Manzana ha sido tan grande en Tik Tok, que usuarios de la plataforma han creado un challenge en el que incluso han participado algunos futbolistas.

“Ha sido increíble. Me gusta que se generen challlenges más allá del tradicional baile o coreografía que tienen una duración corta. Me da mucho gusto saber que estamos acercándonos al lado futbolístico, con jugadores de Xolos, de América, de Cruz Azul que ya forman parte de este challenge. Nos estamos acercando a ese público pero también a gente de cocina que de pronto le interesa la manzana como ingrediente y puede entender la canción desde su mundo”, por ello, es que el cantautor crea sus canciones desde un punto abstracto: “Entre más espacios encuentres para que una canción haga sentido, más vida tiene y más completo es el concepto para todos”.

Para Leon la creatividad sólo es el resultado de limitantes pues prefiere partir de objetos y conceptos sólidos y explorarlos desde distintos ángulos.

“La creatividad se da mejor con limitantes, cuando escojo un objeto para hacer una canción, tanto la letra y la música, creo un límite respecto a este objeto que no puedo romper. Me obliga a pensar de una manera distinta y abstracta y llegar a un resultado más completo. Me encanta poner limitantes y quitarle el lado esotérico a la creatividad en la que dicen que sólo llega y se hace magia. No se trata de eso. Se trata de sentarse y limitarse y ver bajo qué condiciones puedes tener un momento creativo”.