Luego de "Enola Holmes", Millie Bobby Brown será una princesa en "Damsel"

Millie Bobby Brown ya es una de las actrices más importantes del mundo del cine. Sus papeles protagónicos como Eleven en "Stranger Things" y Enola en "Enola Holmes", ambas producciones de Netflix, le han garantizado su futuro en futuras series y películas de la plataforma de streaming.

"Mills" volverá a ser protagonista de una película de Netflix, esta vez de una entrega de fantasía que será dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo ("Intacto", "28 semanas después").

Millie Bobby Brown interpretará a la protagonista de "Damsel" (Damisela en español). Su papel será el de una princesa llamada Elodie, y además, tendrá también como cargo el de productora ejecutiva, ampliando su experiencia en el mundo cinematográfico.

"Damsel" tendrá como guionista a Dan Mazeau ("Ira de Titanes"), y además de fantasía, se rumorea que tendrá toques importantes de humor. La historia narra las aventuras de Elodie, quien piensa que va a casarse con el príncipe Henry, sin embargo, el plan es diferente y planean sacrificarla a un dragón.

Los próximos proyectos de Millie

Millie Bobby Brown tiene como próximos proyectos las grabaciones de la cuarta temporada de "Stranger Things" que ya se está rodando, y espera que se confirme una segunda película de "Enola Holmes", basada en las aventuras de la hermana menor de la familia de detectives, y que cuenta con la participación de Henry Cavill como Sherlock y de Sam Caflin como Mycroft.

Además, la joven actriz tendrá papeles en "Godzila vs. Kong" de Adam Wingard, "The Girles I've Been" de Netflix y "The Thing About Jellyfish" de Wanuri Kahiu.