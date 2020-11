Luis Ángel Jaramillo pasa de Coco a El camino de Xico

Todo mundo recuerda esa voz en español de Miguel en la película Coco, quien le dio vida Luis Ángel Jaramillo a los 12 años.

Ahora, ese pequeño ya es todo es un adolescente de 16 años, quien enfrenta su segundo reto en el doblaje con la cinta El camino de Xico, que se estrenará en las salas mexicanas este 12 de noviembre.

“Esta película de El camino de Xico es muy importante para mí, al igual que la de Coco. Hubo un cambio muy drástico, pero gracias a mi maestro de canto, como que no se me ha dificultado mucho el cambio de voz, lo supe llevar bien gracias a calentamiento y al apoyo de mis maestros. Tuve que volver a repetir unas partes, porque mi voz cambió durante el proceso. Verán a grandes artistas doblando esta película, por eso me sentí contento de haber puesto mi granito para una película tan increíble”.

Luis Ángel pone su voz al personaje de Gus, uno de los protagonistas de la cinta animada que dirige Eric D. Cabello Díaz, con la idea original de Cristina Pineda.

“Habla mucho de valores de la amistad. Es un personaje carismático, que nunca va a dejar a sus amigos Xoxi y Copi, es lo mas importante. Esta película habla de Xico, un perrito xoloitzcuintl que cuenta la historia de quién, además es importante para México para mostrar la importancia en la cultura, con una cinta para toda la familia. Gus me inspiró mucho, porque viene de un pueblito como yo y tiene muchas ocurrencias [risas]”.

Voces en la película

Pablo Gama para Xico; Verónica Alva para Copi; Luis Ángel Jaramillo como Gus; Nana Petra es Lila Downs; Cuca es Elena Poniatowska; Verónica Castro es Carmen; Don viejo es Enrique Guzmán.Fue la voz de Alex Lora quién le dio vida al personaje de El Tlacuache.

Mientras que Marco Antonio Solís lo fue para Tochtli. El Venado Azul es Víctor Trujillo; Previer es José M. Peréz-Porrúa; Mr. Wang es Jay de la Cueva; Mr. Brown es el Hijo del Santo; El señor caradura es Randy Ebright; Manuel Habif es Don Manuel; Lupita es Carla Medina; Xappan es Juan Pablo Manzanero y Eusebio Leal Spengler para la voz del Ahuehuete.

Música

Lila Downs interpreta el tema Xochipitzahua. También particpan Paulina Rubio, Juan Pablo Manzanero y Alex Lora.

Estreno

12 de noviembre El Camino de Xico llegará a cines de todo México.



¿De qué se trata?

La paz y tranquilidad de un pequeño poblado y sus habitantes, se pone en peligro cuando un corporativo quiere destruir la montaña que los protegidos.

Una niña llamada Copi, junto a su mejor amigo y su mascota Xico, un perro xoloitzcuintle, se adentrarán en la montaña para salvar al pueblo.

Pero todo dependerá de Xico, cuando descubra que en realidad es un perro mágico y deberá de encontrar la valentía dentro de él para salvar a la montaña y a todos los habitantes del pueblo.

