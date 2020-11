Rihanna deslumbra con un maxi vestido calado blanco de Dior con sensual escote, que combinó con un sombrero

Aunque desde el año 2016, Rihanna no lanza una producción discográfica no ha dejado de estar en portadas y ser una celebridad en la preferencia de millones de fans que son testigos del triunfo de una artista, que no solo se destaca por su talento por el canto, sino que ha sabido aprovechar sus habilidades como empresaria.

El imperio que ha logrado construir con sus marcas Fenty Beauty y Fenty la convierten en la artista con mayor fortuna, según la revista Forbes, valorada en 600 millones de dólares, lo que le permite continuar creando en la industria del diseño de lencería y la cosmetología.

Mientras sus fans siguen confiando que la cantante vuelva a los estudios y grabe un nuevo material, lo que sería uno de los regresos al espectáculo de la canción más esperados. Sin embargo, Rihanna no deja pista alguna de una nueva producción y sigue concentrada en el negocio de sus marcas.

Su romance con el multimillonario Hassan Jameel fue noticia a inicios de 2020, tras conocerse la ruptura del romance que la cantante protagonizó con su novio de origen saudí durante tres años.

La artista nacida en Barbados se encuentra soltera en la actualidad y en una entrevista de la revista Vogue, donde fue portada confesó que desea ser madre de tres o cuatro hijo en un plazo de 10 años, aunque la “persona indicada no llegue”.

“Te empequeñecen como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos. Lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación saludable entre un progenitor y su hijo. Lo único que hace falta para criar a un niño es amor”, publicó el diario El Mundo.

Rihanna luce regia con un blanco inmaculado de Dior

Rihanna nunca pasa desapercibida en cada una de sus apariciones. Sus diseños en algunas oportunidades salen de lo convencional, al hacer uso de extravagantes atuendos que no dejan mucho a la imaginación.

Pero siempre su belleza y sus atributos causaran sensación. Y así en una oportunidad, la estrella de la canción deslumbró en un evento al lucir un maxi vestido calado blanco de la reconocida firma internacional Dior, con que el que conquistó las miradas de todos.

El diseño del vestido que le llegaba a los pies, incluía un tejido lleno de perforaciones, mangas abullonadas y un gran escote en pico, que le dio un toque de sensualidad del que siempre Rihanna hace uso en sus outfits.

Además le agregó ese aire chic que suele darle a su estilismo, con un sombrero ‘comboy’ negro y un pañuelo de pirata que cubría su cabello.

