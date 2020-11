¿Dónde ver los People's Choice Awards este domingo?

Desde Santa Mónica, California, E! Entertainment y Telemundo Internacional transmitirán en vivo la 46° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo, los E! People´s Choice Awards 2020.

La única ceremonia donde los fans son los únicos jueces y sus votos una vez más decidirán quienes serán las estrellas favoritas en 44 categorías de películas, televisión, música y cultura pop.

Demi Lovato será la anfitriona oficial del show, y Justin Bieber y Chloe x Halle también tomarán el escenario para que los fanáticos puedan disfrutar de sus más grandes éxitos completamente en vivo.

Chris Hemsworth, Tom Hanks, Vin Diesel, Will Smith, Camila Mendes, Charlize Theron, Margot Robbie, Salma Hayek, Ben Affleck, This Is Us, Sofía Vergara, Bad Bunny, J Balvin, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Miley Cyrus, Taylor Swift, CNCO, Jonas Brothers, Becky G, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Britney Spears, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, son solo algunos de los nominados.

Justin Bieber, dará un show exclusivo para todos los fanáticos alrededor del mundo.

El joven artista masculino es el más nominado en los E! People’s Choice Awards de este año (empató con Lady Gaga, que es la mujer más nominada).

Por su parte, Jennifer Lopez aceptará el Premio Icon of 2020, mientras que Tyler Perry y Tracee Ellis Ross serán honrados con el premio People’s Champion Award y Fashion Icon Award respectivamente.

Entran nuevas categorías

José Eduardo Derbez y Nath Campos son parte de los ocho nominados en la categoría Influencer Latino 2020 de los E! People's Choice Awards, que es la primera vez que se entrega un premio para ese nuevo apartado.

¿Cuando y dónde verlo?

La premiación de los E! People’s Choice Awards será el próximo domingo 15 de noviembre solo por E! Entertainment.

Alfombra roja, a partir del las 18:00 horas México / 19:00 horas Bogotá / 21:00 horas Argentina

Ceremonia, 20:00 horas México / 21:00 horas Bogotá / 23:00 horas Argentina

