Jennifer Aniston con short de jean y sudadera negra está lista para el invierno

La conocimos como parte de un grupo de "amigos" pero rápidamente, Jennifer Aniston se ganó el cariño de millones de personas gracias a la inmensa popularidad de la serie Friends y todo su talento para la comedia, llevándola a ser invitada a glamorosos eventos donde desplegaría se exquisito sentido de la moda.

En el 2019, fue protagonista de la temporada de premiaciones al recibir varias nominaciones y galardones por su trabajo en la serie dramática 'The Morning Show'. Para los Globos de Oro utilizó un deslumbrante vestido negro de Dior.

La pieza de ropa tenia una maxi falda plisada con un top estilo corsé y detalles en encaje y tul, dando un acabado como de reina a Jennifer, quien se robó todas las miradas en la alfombra roja.

No solo en las ceremonias de premios o estrenos de sus películas ha logrado sorprender. La ex esposa de Brad Pitt siempre ha tenido un sentido particular de la moda, combinando piezas que puede no vayan juntas.

En una fotografía que le fue tomada hace algunos años, Jennifer Aniston abandona un set de grabación vistiendo un mini short de jean con apertura a los lados, combinado con una sudadera negra algo suelta, manteniendo un estética muy de la década de los noventa, demostrando el porqué era considerada la reina del estilo en esa época.

De accesorio utilizó un collar de oro blanco y unos lentes de sol color púrpura, toda una chica de los noventa lista para comerse el mundo. Esta combinación puede trasladarse a la perfección a la actualidad, donde la mezclilla y los shorts cortos o hasta la rodilla son la tendencia entre las celebridades y las influencers.

