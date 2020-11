Juan Soler y Yadhira Carrillo se reencuentran y rememoran sus apasionados besos en “La otra”

De los centenares de telenovelas que para siempre se quedarán grabadas en la memoria y corazón de la audiencia sin duda se encuentra La otra, ese inolvidable melodrama protagonizado por Juan Soler y Yadhira Carrillo en 2002 donde la actriz se destacó demostrando su incuestionable talento interpretando un doble papel en la trama, el de la dulce ‘Carlota’ y la malvada ‘Cordelia’.

Aunque han pasado 18 años desde el estreno de esta emblemática producción del respetable Ernesto Alonso, el “Señor Telenovela”, el fenómeno televisivo que acaparó el gusto del público en todos los rincones del mundo sigue siendo tema de conversación, específicamente en el programa Montse & Joe, donde los actores principales de esta trama se reencontraron para recordar los apasionantes besos que se dieron en la ficción y confesaron si alguna vez este tipo de escenas los hizo confundir sus sentimiento en la realidad.

Juan Soler y Yadhira Carrillo se llenan de nostalgia por sus escenas de besos en La otra

Durante una conversación con las presentadoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver para la emisión de Unicable, los actores recordaron cómo fueron sus escenas de besos en la exitosa telenovela donde también compartieron créditos con Jacqueline Andere y Sergio Sendel.

La reminiscencia comenzó cuando los histriones volvieron a ver una escena del melodrama donde Yadhira, de entonces 30 años, y un Juan, de 36, comparten un emotivo beso entre lágrimas. En la secuencia, precisamente donde sus personajes, ‘Álvaro’ y ‘Carlota’, se reencuentran tras muchos eventos, ambos se dejan llevar y la actriz no solo besa los labios si no también el mentón del argentino, quien no perdió la ocasión de bromear al respecto.

“No estaba en el libreto. Me quejé luego. Quiero que sepan”, comentó Soler, quien además alabó el talento fuera de lo común de Carrillo para la actuación, para después admitir que las imágenes lo habían puesto “mal”.

Y la excitante escena no provocó menos en Yadhira Carrillo, quien aceptó sentirse muy apenada con su actuación, aunque recuerda esta novela de su corta pero laureada carrera con todo el cariño del mundo.

“Ya me puse muy nerviosa, muy apenada. Qué besucona”, confesó, antes de dejarse invadir por la nostalgia. “Qué buenas épocas, qué bonito lo vivimos. Fue increíble, La otra, donde hacía yo la buena y la mala”.

Ante esta opinión, el galán de La mexicana y el güero coincidió y nuevamente bromeó con el hecho de que se besó con la protagonista y la villana de la trama. “La verdad es que fue una novela increíble”, dijo. “(Me besaba) con las dos. Ni me lo recuerdes que me regreso”.

Asimismo, durante la plática, Oliver cuestionó a los histriones sobre si alguna vez en su carrera, un beso con algún colega para una telenovela los había hecho sentir más que compañerismo, algo a lo que ambos respondieron negativamente.

“Lo que les voy a decir es en serio. Tienes aquí (en la oreja, el apuntador) y te está hablando el director, tienes mucha gente alrededor, y te están diciendo (en el oído): ‘estás tapando la luz, hazte a la izquierda, cuidado…’, entonces estás todo el tiempo cuidando, escuchando lo que va a decir él, en seguida lo que vas a decir tú y (…) te lo juro por Dios… es que no”, explicó.

“Las escenas de cama eran muy penosas para mí. Entonces yo estaba nerviosa”, agregó y, de nueva cuenta, su ex coprotagonista concordó de buen humor: “Ni cuando hacía porno me dejaba ir”.

Mira la entrevista completa:

