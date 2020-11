Masterchef México: Este es el participante más "odiado" por la audiencia

A pesar de que solo se han transmitido dos capítulos de Masterchef México en vivo ya la audiencia ha identificado cuál es el personaje "más odiado" de la competencia. A través de fuertes comentarios y señalamientos, Erubiel ha perdido el apoyo de sus compañeros y el público, ya que coinciden en el criterio de que es quien posee la peor actitud y desempeño ante cada reto.

Este es el participante más "odiado" por la audiencia en Masterchef México en vivo

Durante los dos episodios este cocinero, ha demostrado entre sus compañeros e incluso ante las cámaras que posee una personalidad "altanera" y un tanto "egocéntrica", tanto que incluso no escucha los consejos del exigente y calificado jurado conformado por los chefs Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo. Y esto ha sido notorio, pues cuando alguno de ellos se acerca durante su ejecución no responde a sus preguntas o tips que le ayuden a mejorar su técnica o plato.

Además, en el reciente reto de la pizza Erubiel demostró no estar capacitado para liderar una cocina, ni mucho menos un restaurante. De ahí que los usuarios fueran implacables y no dejaran pasar estas actuaciones con las que se ha ganado el repudio de la audiencia.

"Hubieran sacado a Erubiel, ni cocina bien y su actitud es pésima. Jorge merecía seguir en la competencia", "Su actitud me choca y es muy sucio trabajando. Él debió ser el eliminado y no Jorge". Estas fueron algunas de las reacciones de los televidentes en las redes sociales. Ellos aseguran que Jorge no debió ser evaluado tan injustamente y por ende Erubiel era el que debía salir inmediatamente de Masterchef México, ya que siempre busca excusas para salir airoso de sus errores en la cocina.

