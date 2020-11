Ninel Conde denuncia a su ex por violencia de género y habla del caso Eleazar

La cantante y actriz Ninel Conde levantó su voz, y con su valor para el mundo artístico y su valentía para afrontar situaciones adversas, se pronuncio sobre la violencia de género, incluso legalmente.

Ninel Conde denunció a Giovanni Medina, su ex pareja, por el delito de violencia de género. No hay marcha atrás para el proceso legal y aseguró que seguirá adelante a pesar de las críticas.

"No se puede justificar, lo injustificable", dijo la cantante sobre la situación en una entrevista con "De Primera Mano".

"Simplemente ya no quería más violencia, quería vivir en paz, desgraciadamente sabía el precio que tenía que pagar, para ya no recibir violencia, era que me iba a alejar de mi hijo, porque me lo advirtió muchas veces y desgraciadamente lo cumplió, no puedo hablar del tema del niño, me han atado la boca, él lo ha pedido, porque sabe que tiene mucho que perder si yo digo todo, cómo se dieron las cosas", explicó Conde sobre su batalla legal con Giovanni Medina.

La mayor preocupación de Ninel Conde es su hijo Emmanuel, a quien no ve desde inicios de 2020. "Yo hubiera preferido que me hubiese arrancado un pedazo de mi cuerpo, a que me arrancara algo que salió de mí, que se formó dentro de mi vientre, a través de mentiras, pues tengo una incertidumbre terrible de saber si mi bebé está contagiado de COVID-19", resaltó.

Tocó el tema del caso Eleazar

A Ninel Conde la han criticado por presuntamente aprovechar el caso de Eleazar Gómez, denunciado por violencia de género contra Tefi Valenzuela, para darle más atención a su denuncia. Sin embargo, la actriz aclaró que el proceso legal contra su inició el 10 de junio de este año.

"Esta denuncia no la presenté hoy, la presenté el 10 de junio de este año, ha seguido su curso, la fiscalía, el ministerio público encontraron elementos suficientes para judicializar la denuncia y dar una audiencia inicial, de la cual ellos pusieron la fecha", detalló Conde.