Jennifer Lopez hechiza con un pantalón jogger metalizado y un body plateado a sus 51 años

Jennifer Lopez ha roto con varios estereotipos a lo largo de su carrera artística de más de 20 años: sea donde sea que nazcas, puedes alcanzar tus sueños si trabajas duro por ellos; se puede ser una excelente artista y a la vez la mejor mamá; y a los 51 años años ahora que queda tiempo para hallar el amor verdadero y formar una familia armónica.

Este 2020 ha sido un año completamente atípico y extraño para toda la sociedad, y para los artistas más aún ya que todos sus shows y presentaciones se han aplazado hasta nuevo aviso debido a la pandemia, teniendo que replantear sus actividades y respectivas carreras.

En el caso de la diva del Bronx, con pandemia o sin pandemia, su trabajo no para y las temporadas de descanso son pocas. Jennifer Lopez no se ha detenido y aunque no ha dado conciertos, pues ha seguido su trabajo empresarial promocionando su colección de zapatos en alianza con DSW, que ha sido todo un éxito.

También ha apoyado a marcas mundialmente famosas como Balmain, modelando parte de su reciente colección que tiene toda la elegancia ideal para lucir en fin de año. Hace poco deslumbró con un corsé, mini falda y blazer estampado con el logo de esta casa de diseño.

Y por si fuera poco, en mayo de 2021, se estrenará la película Marry me protagonizada por Jennifer Lopez y Maluma, que seguramente será una de las comedias románticas favoritas de la próxima temporada. Recientemente surgieron nuevas fotografías de la cinta, en las que aparece la artista luciendo un look moderno con un pantalón jogger plateado, un body metalizado y unos tenis del mismo estilo, derrochando belleza.

Este look demuestra que las mujeres en los cincuentas pueden llevar con total confianza este tipo de atuendos, y que no están especialmente dedicados a las chicas más jóvenes.

Otra forma de llevar un pantalón jogger al estilo de Jennifer Lopez es el siguiente, al combinarlo con una sudadera. No existirá atuendo más cómodo que éste en otoño y además serás el centro de las miradas con el brillo del pants.

