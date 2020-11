Kourtney Kardashian se viste con un look rockero total black de camisa terciopelo y legging, con botas de combate para pasear en Los Ángeles

Kourtney Kardashian siempre luce elegante con sus looks de reconocidas firmas internacionales. Y en un nueva salida, la empresaria se vio espectacular en una combinación monocromática que la hizo ver llena de glamour.

La hermana mayor de la familia Kardashian-Jenner ya no comparte su vida privada con el reality show ‘ Keeping Up with the Kardashian’, desde que decidió dar prioridad a sus hijos y a su hogar.

Foto/@kourtneykardashian

Desde su cuenta Instagram, comparte los momentos que desea hacer públicos con sus 103 millones de seguidores, en los que se ve a sus tres hijos, hermanas y a grupo de amigos que son parte de su mundo.

A través de Poosh, ha creado una marca con la que busca brindar una vida saludable al público al que desea llegar con sus productos fit.

Al estilo rockero, Kourtney Kardashian cautiva en una camisa de terciopelo y legging

Simplemente cautivadora lució Kourtney Kardashian en un look estilo rockero, en total black con el que destacó su belleza y su cuerpo esbelto.

La fundadora de Poosh optó por un outfit grunge para salir a pasear y disfrutar de un té matcha en Los Ángeles junto a Fai Khadra, de 41 años, un arquitecto amigo del clan Kardashian-Jenner.

La hermana de Kim Kardashian lució encantadora y elegante con una camisa negra de terciopelo que le llegaba a la altura del muslo, un diseño perteneciente a la firma Sies Marjan, originaria de New York y que es una de las preferidas de Katy Perry, Selena Gomez y Joe Jonas, entre otros, publicó el diario Daily Mail.

Un legging ceñido a sus curvas fue el complemento a su estilismo, a lo que sumó el calzado que las celebridades están haciendo tendencia en la actualidad: las botas combate de cuero negras, accesorio que le dio realce a su look rockero.

Terminó su outfit con unas gafas negras de sol, además de una pulsera que llevó para dar color a su atuendo completamente black.

