Sofía Castro revela que padece Covid-19

La actriz Sofía Castro reveló que fue diagnosticada con Covid-19, sin embargo se encuentra estable.

A través de su cuenta en Instagram, la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero Castro”, afirmó que presentó fiebre, dolor de cabeza, náuseas y falta de oxígeno:

“Sí estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar; la verdad sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto”, contó a través de sus historias de la red social.

“La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación… En 15 días espero estar al 100 porque haber pasado por esto es muy fuerte”, relató a sus más de 1,1 millones de seguidores.

La actriz indicó que el virus se le detectó desde hace una semana, sin embargo, no ha necesitado acudir al hospital, pero sí ha estado aislada en su casa.

“Esto de la mano con un gran doctor y me dijo que son 15 días de cuarentena después de mi primer síntoma y lo tuve el jueves por la noche de la semana pasada, entonces mañana cumplo exactamente una semana”.

Castro dijo que siempre siguió las medidas para evitar contagiarse, pero aún así resultó infectada. “Todos estamos expuestos por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables… Y yo a veces hasta exageraba con el tapabocas, caminaba con el spray de desinfectante, como que trataba de tener todas las precauciones y al final salí positiva”, resaltó la joven actriz.

“Estoy un poco más tranquila, me siento mucho mejor. He tomado mucha agua, he tratado de estar súper puntual con el medicamento, no he visto a nadie”, contó sobre los cuidados que hasta ahora ha tenido que seguir.

