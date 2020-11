Te revelamos cuándo se estrena el libro y la serie de El Stand de los Besos 3

Por partida doble. Así será el estreno de El Stand de los Besos 3, pues a la par del lanzamiento de esta historia a través de Netflix, también estará disponible el libro de esta entrega tan esperada en la que sus protagonistas muestran su lado más maduro y en el que sus logros son más tangibles y toman un nuevo curso en sus vidas. Es por ello, que esta noticia colmó de alegría a la fiel fanaticada que espera con ansias la llegada del 2021, año en el que conocerán qué sucederá en esta romántica trama.

Esta es una interrogante constante que se hacen los fans de esta exitosa serie de Netflix que fue premiada en los Kids' Choice Awards México 2020 debido a su alta carga romántica que ha enamorado a sus espectadores. Su creadora y autora de la novela que lleva el mismo nombre, Beth Reekles, aseguró que tanto la producción como el libro serán estrenados en simultáneo con la intención de reforzar la temática y abarcar todos los espacios con esta novedosa entrega.

En ella se mostraron los diferentes desafíos que cada personaje debe asumir en la nueva etapa de sus vidas en las que las tomas de decisiones serán vitales para el desarrollo de la tercera temporada en la que también habrá nuevos rostros y nuevas relaciones. El anuncio emocionó a los fans quienes de inmediato reaccionaron ante la publicación que se hiciera de forma oficial en Twitter:

“Kissing Booth 3” is really happening on 2021, the cast confirmed it during their #TKBFanFest last July 27, 2020.

Joey King: “THE KISSING BOOTH 3 WILL BE RELEASE IN 2021”

Joel Courtney: So I think I’m allowed to say this “WE ARE ACTUALLY DONE FILMING ALREADY THE KISSING BOOTH 3 pic.twitter.com/U0yBsTYO7R

