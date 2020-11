Eugenio Derbez explota contra Donald Trump por muertes a causa de Covid-19

Eugenio Derbez es uno de los actores que más ha mostrado su inconformidad por el actuar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con respecto a la pandemia de Covid-19 y criticó que por un "berrinche" del mandatario sigan muriendo personas en el país vecino.

Por medio de su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez destacó que actualmente Estados Unicos vive una de las situaciones más críticas a causa de la pandemia de Covid-19.

"Hoy se rompió por quinto día consecutivo el récord de contagios en Estados Unidos, el pico de contagios está igual que como estaba en abril y la nueva administración de Biden, que trae un nuevo plan para hacer algo para arreglar esta situación no la dejan entrar, no la dejan hacer la transición porque Trump está haciendo berrinche y mientras esto sucede hay mucha gente muriendo", mencionó Eugenio Derbez.

Pero eso no fue todo, pues Eugenio Derbez aprovechó para pedirle a las personas que usen el cubrebocas y mostró que en las calles de Los Ángeles decenas de simpatizantes de Donald Trump salieron a las calles.

"Pero lo que más me asombra no es que este señor esté haciendo berrinche mientras hay gente muriéndose, lo que más me asombra es la cantidad de gente en las calles", destacó el actor de 59 años de edad.

Aquí el momento…

Cabe destacar que durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, diversas celebridades mostraron su apoyo a Joe Biden, tal fue el caso de Lady Gaga quien participó en el cierre de campaña del candidato demócrata.

