¿Recuerdas a Magaby de "Pequeños gigantes"? Así se ve a sus 20 años

En julio de 2011 finalizaba en la pantalla chica mexicana el exitoso programa de talento infantil Pequeños gigantes con la gran victoria del escuadrón de “Los irresistibles”; sin embargo, a lo largo del programa hubo otros talentosos jovencitos que aunque no se llevaron el galardón a casa, se adueñaron perpetuamente de la memoria y corazón de los televidentes.

Una de esas estrellitas que nació en el semillero de talento y se quedó para siempre en la memoria colectiva mexicana fue la joven Magaby Garay, quien con apenas 10 años se convirtió en una de las favoritas del público y consentida de los jueces gracias a su potente voz y magníficas habilidades de interpretación.

Aunque el escuadrón al que pertenecía, "Los rebeldes", quedó en tercer lugar, la cantante tuvo una de las participaciones más destacables en la emisión conducida por Galilea Montijo. De hecho, su interpretación del tema Cucurrucucú paloma fue una de las más ovacionadas y recordadas de la competencia al conmover tanto al jurado como espectadores.

Asimismo, la oriunda de Frontera, Coahuila, también llegó a obtener la calificación perfecta con sus presentaciones y dejó perplejos con su talento a importantes figuras mexicanas como Yuri y Pepe Aguilar, con quienes tuvo la oportunidad de cantar sobre el escenario.

Sin embargo, desde que brilló con todo su esplendor con el objetivo ganar el programa de Televisa hasta la actualidad, ha pasado ya casi una década en la que Magaby se transformó en una hermosa joven de 20 años que sigue cautivando con su talento para cantar.

Así luce hoy la talentosa Magaby de Pequeños gigantes

Luego de ser toda una “rebelde” en Pequeños gigantes, María Gabriela Garay Uresti continuó con esmero, dedicación y compromiso su carrera musical y además incursionó en la actuación, para la que también demostró tener aptitudes innatas.

Inmediatamente después de la emisión del programa, la joven asumió su primer reto en la industria de la música al formar parte del grupo MegaBait, el cual conformó con sus excompañeros Montserrat, Hiroshi, Jorge, Miguel Ángel y Darina, con quienes unió su talento y carisma para destacar.

Después de su participación en este proyecto, se enfocó enteramente a su carrera como solista y tuvo la oportunidad de abrir shows de artistas de renombre como Jenni Rivera, Maribel Guardia y Pablo Montero, por mencionar algunos; señaló Univisión.

También fue parte de varios programas de la televisora de San Ángel y estuvo presente en el homenaje que se le hizo a “Chespirito” en el Auditorio Nacional.

En cuanto a la actuación, Magaby ha mostrado sus destrezas histriónicas en programas unitarios como La rosa de Guadalupe y el cortometraje mexicano Fin del mundo.

Asimismo, hace un par de años, hizo su gran retorno al escenario de Pequeños gigantes para cantar el tema Creo en mí de Natalia Jiménez junto a la entonces participante Valeria. Juntas obtuvieron 8.9 puntos.

Hoy por hoy, a sus 20 años, Magaby no solo está convertida en toda una consolidada cantante y actriz, también ha incursionado al mundo de la creación de contenido digital en plataformas como YouTube, donde suma 16.700 suscriptores.

Por otro lado, en todas sus redes sociales, especialmente en Instagram, la estrella comparte en fotos su impresionante transformación física hacia toda una guapa y admirable jovencita que sigue picando piedra en el medio artístico para cumplir su sueño de ser como Rocío Dúrcal.

“De grande me gustaría llegar a ser como Rocío Dúrcal, a mi familia le gusta mucho cantar y escuchar música. En mi casa hacíamos bohemias y desde los 4 años he cantado melodías de ella y desde hace mucho he querido ser como ella, por eso es que no me canso de luchar por mi sueño”, expresó en entrevista a Zócalo hace 8 años.

Además, Magaby presume en sus perfiles su espectacular voz en videos, promociona sus proyectos y alardea la inquebrantable amistad que mantiene con Hiroshi, el también participante de la primera temporada de Pequeños gigantes, con quien continuamente hace duetos, retos y pasa tiempo de calidad.

