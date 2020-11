Así han cambiado 'Victoria' y 'Justito', los niños de "Una familia de diez"

Desde su aterrizaje en la pantalla chica mexicana el 22 de marzo de 2007, la serie de comedia Una familia de diez acaparó por completo el gusto del público con las entrañables y divertidas vivencias de ‘Plácido López’ y su cuantiosa familia, con la que habita en un pequeño departamento de la Ciudad de México.

Con unas divertidas situaciones y problemas con los que más de un espectador puede verse reflejado y un reparto de talentosos actores detrás de inolvidables personajes, el programa nacido de una obra de teatro se ganó una audiencia leal que se mantuvo pegada al televisor para seguir cada emisión de su primera temporada; sin embargo, a pesar del gran éxito obtenido, tras 24 episodios llenos de humor, la serie se despidió de la televisión con un emotivo final sin precisión sobre su retorno.

Tuvieron que pasar 12 años para que finalmente el 25 de agosto de 2019, la familia más querida de México regresara a la pantalla chica dispuesta a reconquistar con más escenas llenas de comedia y su elenco original al que se sumaron dos pequeños a la trama que rápidamente se ganaron a los espectadores: los niños Tadeo Bonavides y Camila Rivas.

La transformación de los niños de Una familia de diez

Desde la segunda hasta la actual quinta temporada, el par de pequeños actores se unieron a la trama de esta producción de Pedro Ortiz de Pinedo en los papeles de 'Justito' y 'Victoria'. El primero, encarnado por Tadeo, es el hijo de 'Gaby' y 'Plutarco'; mientras, la segunda, interpretada por Camila, es el retoño de 'La Nena' y 'Aldolfo', parejas que estaban en la dulce espera al término de la primera entrega en septiembre de 2007.

Con simpatía y gran talento, ambos niños egresados del Centro de Educación Artística Infantil de Televisa (CEA) conquistaron al público con su impecable interpretación de los queridos personajes en la cómica trama y desde entonces han crecido, temporada tras temporada, ante los ojos del público del que se han ganado respeto y cariño. Mira cómo han cambiado a lo largo de los años:

Camila Rivas

Camila Rivas Suárez nació el 13 de julio de 2008 y desde muy pequeña demostró tener aptitudes artísticas y un sorprendente carisma innato que la ayudó a comenzar su carrera artística a la temprana edad de 3 años en comerciales, modelaje y pasarela, contó la joven en entrevista a Televisa Veracruz.

Aunque estas actividades le gustaban, la niña se sentía muy atraída y apasionada por la actuación y anhelaba estar en la pantalla chica, razón por la que junto a su mamá, determinaron que lo mejor para perseguir este sueño era formarse como intérprete en el CEA infantil, centro al que hizo la prueba de ingreso y la aprobó.

Tras dos años de estudios de actuación, Rivas salió preparada para seguir conquistando al mundo con su talento y tuvo su gran debut como actriz en Como dice el dicho, un programa unitario de Televisa donde ha seguido actuando en episodios como “El pez por la boca muere”, “Por la muestra se conoce el paño” o “Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera”.

“Fue una experiencia bien bonita. Me emocioné cañón cuando me dijeron que me había quedado”, recordó.

Empero, su primera oportunidad fuera de un unitario la obtuvo en la telenovela La taxista, de Imagen Televisión. Desde entonces, siguió imparable con participaciones en proyectos como Señora Acero y La doña de Telemundo y otros programas de la televisora de San Ángel como La Rosa de Guadalupe; destaca la página web de la agencia Class Celebridades.

En este exitoso unitario, la estrella con seis hermanos apareció en capítulos como Corazón de dos países y Cuéntame un cuento.

Asimismo, a tan solo 12 años de edad, Camila además se ha desempeñado en obras de teatro, como Un novio para mamá y Oh, Simón, protégenos, cine y también se dedica a crear contenido para sus redes sociales.

En su canal de YouTube, Conoce a Cami, ya cuenta con más de 5,000 suscriptores. De igual forma, disfruta de hacer videos para la plataforma TikTok.

La actriz, quien ya se ve como toda una jovencita, además ha comentó en un video en su canal que sus actores favoritos son Eugenio Derbez y Regina Blandón y su mayor sueño es ser una actriz y youtuber reconocida con muchos fans.

Hasta la fecha, su personaje más importante es el de ‘Victoria’ en Una familia de diez.

“Yo le quiero dar muchísimas gracias a Pedro Ortiz porque sin él, yo no estaría aquí”, expresó agradecida de poder haber entrado al show para ser la hija de ‘Adolfo’ y ‘La nena’. “La verdad nunca pasó por mi cabeza actuar en Una familia de diez porque cuando la grabaron yo todavía ni nacía. Es una experiencia bien bonita trabajar ahí porque estuve (…) con unos íconos de la comedia”.

Tadeo Bonavides

Al igual que su compañera en Una familia de diez, Tadeo Bonavides descubrió su pasión por la actuación muy joven.

La estrella, nacida el 28 de julio de 2008, confesó que desde muy pequeño le llamó la atención el escenario y la interpretación, por lo que decidido a probar eso que tanto lo atraía, comenzó su carrera a los 3 años de edad en una obra de teatro de su padre, el famoso actor Carlos Bonavides, en Estados Unidos.

“Mi papá tenía una obra y le dije: ‘yo quiero entrar, quiero ver de qué trata’. Me encantó, obviamente. En cuanto yo salí y escuché que todos comenzaban a aplaudir dije ‘de aquí soy, aquí me quedo, aquí vivo y aquí muero”, afirmó convencido en una entrevista al youtuber Cristian Varón el pasado mes de agosto.

Decidido a seguir los pasos de su padre, quien lo apoya en todo, Tadeo después hizo su debut en la televisión en el programa Sabadazo en un segmento junto a su progenitor donde este encarnaba a un juez; no obstante, para arrancar de lleno una carrera profesional en la actuación, optó por ingresar al CEA Infantil para formarse artísticamente.

Tras su graduación, el joven comenzó a participar como actor infantil en la televisión con una actuación en La rosa de Guadalupe, un programa con el que está agradecido por tratarse de su primera oportunidad en su trayectoria artística.

“Subasto mi virginidad” y “El unicornio” son solo algunos de los muchos episodios que ha hecho dentro de este unitario de Televisa. También ha actuado en el programa Como dice el dicho en capítulos como “Si quieres con tu familia reñir, echa algo a repartir” y “El buen morir es el premio al buen vivir”.

Su papel más destacable, sin duda, es el de ‘Justito’ en Una familia de diez, pero ganarse este papel no estuvo fácil pues tuvo que pasar por seis castings en los que se debatió el papel con al menos 100 actores infantiles; aseveró Univisión.

Con este rol y participaciones en Esta historia me suena y telenovelas como Mi marido tiene familia y Mi marido tiene más familia, Tadeo se ha hecho de una carrera sólida en la actuación a sus 12 años de edad, donde promete seguir brillando y es que él está más que seguro de que su vocación es y será siempre actuar.

“Sí me quiero dedicar a esto, creo que es algo que haría toda mi vida. No me interesa otra profesión”, aseveró en una entrevista el histrión que provoca risas en la piel del ‘Ajolotito’ y además afirma tener mucha motivación e inspiración de su familia de artistas.

Por otro lado, su famoso papá, comentó en una conversación para el programa De primera mano que para que Tadeo pueda seguir su carrera debe tener buenas evaluaciones en la escuela, la cual él hace en casa desde muy temprana edad para poder construir a la par su trayectoria artística.

Con el sueño de seguir haciendo muchos proyectos, el pequeño Bonavides ha crecido frente a los ojos de los espectadores y sin duda se ha apreciado el crecimiento del joven que ya está entrando en la preadolescencia.

Actualmente, además de actuar, disfruta compartir algunos aspectos de su vida diaria en Instagram, donde puede presumir tener más de 100 mil seguidores.

La quinta temporada de Una familia de diez termina este domingo 15 de noviembre con una emisión por Las Estrellas a las 7:30 de la noche donde ‘Victoria’ y ‘Justito’ dirán presente.

