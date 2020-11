Muere integrante de La nueva generación por presunta sobredosis, dos músicos más están en terapia intensiva

Sergio Sánchez, integrante de de la Banda La Nueva Generación, y quien tocará el trombón falleció el pasado viernes en McAllen, Texas. debido a una presunta sobredosis.

Los músicos se encontraban en una presentación en el salón The Old Beer House en McAllen cuando consumieron una pastilla en polvo, pensaron que era cocaína, pero no fue así, y uno de los músicos falleció en el lugar, mientras que los otros dos fueron hospitalizados, y se encuentran en terapia intensiva.

Según explicaron las autoridades, los músico de La Nueva Generación inhalaron la pastilla triturada.

En sus redes sociales, la banda dio a conocer un comunicado, en el que señalan los hechos como un atentado y dicen ser víctimas de la maldad, que lamentablemente se vive en el mundo. Además informaron que los trompetistas Víctor Soto y Eduardo Paredes, se encuentran en cuidados intensivos.

La agrupación también explicó que se desconoce el motivo y cómo sucedieron los hechos, ya que los músicos se encontraban en un descanso. Los dos sobrevivientes no han podido rendir su declaración.

