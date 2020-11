Lisa, de Blackpink, enamora en un vestido de capas bordado con hilo de oro y chamarra de terciopelo

No hay quien se resista en el mundo a la música de Blackpink, la agrupación surcoreana de k-pop que está arrasando en las carteleras musicales. Con tan solo 4 años de carrera artística, han colaborado con artistas de la talla de Lady Gaga, Selena Gomez y Dua Lipa, triunfando no solo en Asia sino en todos los continentes.

Temas como How you like that, Ice cream, Kill this love y DDU-DU DDU-DU sigue resonando en las plataformas digitales de música, siendo de los temas más reproducidos por los fans. Pero las chicas de Blackpink también son el centro de atención por sus creativos atuendos en los escenarios y videos musicales.

Aunque las chicas jamás visten iguales, sí comparten aspectos como el color para dar armonía al vestuario en conjunto sobre el escenario. De esta manera, cada quien puede expresar su personalidad con su ropa, pero sin dejar de estar coordinadas como agrupación.

Una de las integrantes más rebeldes y fashionistas de Blackpink es Lisa. Es una de las raperas y bailarinas más destacadas, de origen tailandés y ha creado una comunidad de más de 42 millones de fans en Instagram, donde comparte parte de us cotidianidad y trabajos.

Hace poco deslumbró al protagonizar la portada de la revista ELLE China, contando parte de su experiencia en la música con Blackpink, sus años de formación y dejando ver, por supuesto, los looks más exquisitos.

Lisa, de Blackpink, enamora con un moderno short, maxi botas metalizadas y un crop top negro Las estrellas de Kpop también imponen tendencias de moda

Si bien los shorts y faldas predominan en el vestuario de las chicas de Blackpink, Lisa modeló en la revista un elegante vestido negro amarrado al cuello, de color negro y con flores estampadas en tono dorado. Este traje lo complementó con unas maxi botas negras de cuero, dando un toque rebelde al outfit.

En otra sesión de fotos, Lisa dejó atónitos a sus fans con un elegante vestido marrón, bordado con hilo dorado y compuesto por capas púrpura, complementado con un cinturón de cuero y un blazer de terciopelo negro, armando un look elegante y especial para otoño. Este look es la comprobación de que Lisa puede ser rebelde y también elegante a la hora de vestir.

