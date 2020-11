Christian Nodal: '2020 vino a darme tantas lecciones'

Christian Nodal está sentado en un cuarto blanco y fumando su shisha. Relajado y con una nueva promoción en puerta, el cantautor comparte con Publimetro cómo ha sido, en lo profesional y personal, este 2020.

“2020 vino a darme tantas lecciones, tanto como ser humano y como artista para valorar muchas cosas. También para descansar y aprender que uno tiene que llevar un ritmo siempre esforzándose, pero tampoco darlo hasta quedarte sin nada. Me acuerdo que estaba el año pasado haciendo giras y promociones, no sabía porqué me sentía tan saturado, sabía que trabajaba mucho, pero no me daba cuenta; así que es muy bonito sentarte y disfrutar con la familia, mi mujer y los amigos”.

Nodeliween, así celebraron Christian Nodal y Belinda Halloween

Nodal agregó, “de los tres logros que llegaron este año fueron: Mucha reflexión sobre los problemas y las cosas bonitas; estabilidad, tanto en lo emocional, en el corazón y como artista. Por último, mucha energía, ya estoy listo para empezar el año que viene con nuevo disco, nueva gira y nuevos featuring (colaboración)”.

El cantautor ya trabaja en los últimos detalles de lo que será su nuevo material discográfico titulado Hecho a la medida, pero recién lanzó el tema Dime cómo quieres junto a Angela Aguilar.

“La canción es como un freestyle, como una pelea de gallos [risas]. Esta idea se me ocurrió porque soy muy fan de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. La idea era aportar algo más al regional, sobre todo con un dueto en nuestro género. Algo que es muy importante, que la gente debe entender es que los duetos no deben de hacerse por números, yo sé que hay demasiados duetos, pero los duetos por números no son los que funcionan, sino los que se hacen de verdad porque te agrada el otro artista, te llevas bien o hay un respeto, eso tiene mucho que ver. En este proyecto tomamos en cuenta todo lo que nos dijo Pepe Aguilar, nosotros hicimos la música, pero tomamos mucho los comentarios de Pepe para darle su gusto y hacer los cambios. Por ejemplo, Angela intentó cambiar la letra, aunque la final mejor la dejamos así, es muy importante que haya esa conexión y comunicación para que la quedé al 100% para todas las partes”.





Publicidad





Agregó, "busqué a Angela, le mandé la canción y salió en 30 minutos. Todo empezó escuchando una canción de Rocío Dúrcal con Juan Gabriel, fue cuando me dije estaría cool con ese concepto, pero fresco. Hicimos este video a gran distancia con una pantalla verde, y tuvimos que actuar -frente a frente- aunque estuviéramos separados".

El aspecto conquistador de Christian, junto a la sutileza de Ángela, se fusionan en Dime cómo quieres: “Para el video hicimos todo el pueblito digital y le dimos ese rollo de películas antiguas, se me figura mucho a El Chavo del 8 de las estructuras de las paredes; al final, sentí que se hizo buen trabajo, a pesar de no estar juntos”.

Manda mensaje a los artistas del Regional mexicano ante polémica

Christian Nodal estará presente, de manera virtual, en los Latin Grammy, donde tiene dos nominaciones.

“A pesar de que en esta pandemia no estaremos en Miami, los voy a hacer desde Guadalajara, que es el estado que que me abrió las puertas a lo grande; aparte cantar con Alejandro Fernández mi canción. Que bueno que los Grammy están abriendo espacios para estos géneros".

El cantautor habló sobre la controversia en las categorías del Regional mexicano.

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

"Mi mamá me había contado que hay mucha controversia con todo esto, lo regional, yo creo que el regional se debe educar un poquito más, saber que hay que registrarse en la Academia, el disco antes de cierta fecha, porque si están esperando que los llamen así de la nada no pasara nada. Hay un registro que hay que llevar a cabo. Me da gusto que este el regional mexicano esté presente y que esté tomando más fuerza. Las nominaciones me emocionan demasiado, porque es un trabajo para todo mi equipo. En los Grammy no gana quién es más popular, quién se viste mejor, quién está más guapo o guapa, ahí gana -literalmente- la música”, concluyó el cantante.

Disfruta el Fin Irresistible en tiendas Walmart con estas recomendaciones El Fin Irresistible de Walmart no sólo está en línea, ¡también en tiendas! Sigue estos tips para que tu experiencia sea perfecta

Christian Nodal tiene dos nominaciones: Mejor canción regional mexicana con Ayayay! de su propia autoría, y Mejor álbum ranchero/mariachi por Ayayay!

La ceremonia se trasmitirá vía online a partir de las 19:00 horas, a través de la cadena TNT; a las 20:00 horas de Miami, por Univision, y contará con varios escenarios alrededor del mundo.

Nuevo disco

Nodal se considera un perfeccionista para cada uno de sus proyectos: “Siempre estoy en el estudio sentado y escuchando que todo quede perfecto en la música, luego cuando estoy grabando mi voz. Por ejemplo, el disco de Ahora, lo grabé cuatro veces todo el disco. Para este nuevo cuidamos todos y me gusta sentarme hasta que quede listo. Hay mucha incertidumbre, pero cuando sabes que es un trabajo muy bueno, eso emociona”.

Tatuajes

El cantante comenzó a tatuarse a los 18 años y compartió que son parte importante de su historia. Durante la charla nos adelantó su marca más reciente: “Me quiero terminar la manga, pero duele mucho [risas]. No lo he podido terminar por eso, pero me estoy haciendo un Fénix en el brazo”.



Publicidad



TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: