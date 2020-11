Djs mexicanos posicionan sus beats en el Top mundial

Hace unos días, la revista especializada en música electrónica DJ Mag dio a conocer el Top 100 mundial, la gran sorpresa fue el ingreso de varios mexicanos.

David Guetta, lidera la lista por segunda vez en su carrera. De esta forma, el francés toma el relevo del dúo Dimitri Vegas & Like Mike , quienes ahora ocupan la segunda posición en este 2020.

Como cada año, la revista comparte la lista de los mejores DJs del mundo, entre los que también encontramos nombres de los Djs mexicanos: Mariana Bo, Tom & Collins, Mr. Pig y Le Twins.

“Son tres Djs que están dentro de la lista; Mr. Pig, Tom & Collins y la otra es Mariana Bo. Le Twins está en la posición número 104, porque un día después de que sale el Top 100, sale el top 101 al 150 que nombra a los próximos Djs. Nunca se había visto a tantos mexicanos en la lista oficial de DJ Mag que es la que prácticamente les da lo puestos, de manera oficial ante el mundo. Siempre invitamos a la gente de México, a la audiencia, que nos ayuden a tener talento mexicano en a lista oficial . El año pasado logramos meter por primera vez a Tom & Collins (Jorge Corral y Juan Pablo Escudero), que se colocó ahora en el número 77, y este año a Mariana Bo (44), Mr. Pig (79) y Le Twins (104)”, compartió Rodrigo Ávila, director de Rokkatto Agency.

Nueva normalidad y planean festival en Quintana Roo

La música electrónica sigue fuerte en el mundo, ahora se transforma en tiempos de pandemia, para mostrar su fuerza en las plataformas digitales.

“Ha sido algo nuevo, al final todos se están reagrupando, a Tomorrowland les dijeron que no podían hacer su festival, se pusieron las pilas y en cuatro meses crearon el primer festival digital llamado Tomorrowland Around the World. Estamos buscando seguir haciendo conciertos y hacer cosas nuevas, ya tenemos un proyecto importante, que es hacer un festival en Quintana Roo, en una isla, el próximo año, que estamos por anunciar. Nos estamos adaptando y creando los protocolos para esta nueva era, para que se hagan eventos seguros y la gente pueda salir sin remordimiento, con calma y pasarla bien, algo que se ha convertido en un lujo”.

Para finalizar, Rodrigo Ávila, señaló que los mexicanos se fortalecen con su trabajo.

“Demostramos que sí estamos cambiando la escena, con el trabajo de Mr. Pig, Le Twins, que son jóvenes que llevan trabajando cuatro años; además de Tom & Collins que tiene diez años tocando en México con mucha constancia. Todos tienen mucho talento”.

Le Twins

“¡Wow! Justamente para nosotras es un honor poder ver realizado lo que estuvo en nuestra mente desde el día cero. Empezamos a los 16 con un sueño para dos, con una sola meta, poder inspirar y estar entre los mejores. Es un sentimiento muy bonito ver que como mujeres en la industria ese sueño que se trabajó sin parar cinco años, se haga realidad a través de tanto trabajo en equipo,y esfuerzo. Saber que México está obteniendo el reconocimiento que merece nos llena de orgullo y motivación. Este logro solo nos hace estar enfocadas en la meta y seguir escalando”.

Mr. Pig

“Después de tres años que Mr. Pig comenzó a tocar fuera de México y empezó a trabajar en llevar la música a todo el mundo. Después de 3 Tomorrowlands, después de 300 vuelos, después de muchas risas y muchas aventuras… ¡Lo logramos!, y digo que logramos porque esto es tan suyo como mío”.

Jorge Corral (Tom &Collins)

“Queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado durante todo nuestro camino. Este número 77 significa mucho para nosotros y para México. Sigamos adelante con más mexicanos sobresaliendo en la escena internacional. El apoyo de ustedes, lo es todo”.

