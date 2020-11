El regreso de Derek Shepherd a la serie Grey's Anatomy trajo muchas sorpresas a la fanaticada e incluso al equipo de trabajo que no sospechaba que el actor Patrick Dempsey estaría de regreso al set para protagonizar uno de los capítulos más inolvidables y románticos de la temporada 17. Ante esto, la showrunner Krista Vernoff aseguró que tuvo que ingeniárselas para que nadie descubriera todo lo que estaba preparando en esta tan versátil entrega en la que se han tocado temáticas de amor, pandemia, caos y nostalgia.

Grey’s Anatomy: El impactante regreso de Derek Shepherd sorprendió a la fanaticada El estreno de la temporada 17 causó una fuerte impresión entre los seguidores de esta historia transmitida por ABC.

Showrunner de Grey's Anatomy confesó todo lo que hizo para mantener en secreto el regreso de Derek

Desde cambiar los guiones hasta ocultar que en el sueño de Meredith Grey aparecería era su madre y no Derek fue una de las estrategias que consideró Vernoff para no levantar sospechas sobre este personaje que ha traído tantos recuerdos a la audiencia y ha levantado el ánimo a quienes añoraban ver de nuevo al famoso doctor. Y es que a criterio de la creadora de esta historia, ver a este emblemático hombre reconquistar a su amor de toda la vida, colmó de alegría y esperanza a la audiencia.

"No envié cortes al estudio ni a la red que incluían esa última escena. No tuve asistentes de guionistas durante los últimos meses. Hubo guionistas que no sabían que estábamos haciendo esto. La mayoría de los actores no sabían que estábamos haciendo esto. Puse el nombre Ellis Grey en el guión que leímos en la mesa, y le pedí a Meredith que dijera 'Mamá' en la mesa, así que llegamos ese día a grabar a la playa y nadie les había dicho lo que estaba pasando", así lo explicó Vernoff a Deadline.

Y cuando llegó el momento del rodaje, para sorpresa de los presentes, como por arte de magia ingresó a la playa el tan inesperado actor Patrick Dempsey llenando de emoción, emotividad y sorpresa al set en el que él asegura se sintió muy emocionado, motivado e inspirado por retomar esta historia, así se a través de los sueños de su amada.

Anthony Starr felicitó a hombre que se disfrazó como Homelander y salvó la vida de una persona El actor expresó su satisfacción y agradecimiento a través de las redes sociales que se colmaron de reacciones ante esta inesperada situación.

También puedes ver: