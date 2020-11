Kylie Jenner se llena de glamour al lucir una exquisita blusa de seda roja y un pantalón de látex brillante naranja

El imperio construido por Kylie Jenner sigue en ascenso. La menor del clan Kardashians-Jenner se encuentra concentrada en la promoción de su quinta colección de su línea de cosméticos, que tituló ‘My Grinch X Kylie’, por la época navideña y que lanzará el próximo jueves.

La socialite mostró su quinta colección que posee una original presentación a través de su cuenta Instagram, en la que se puede observar el color verde lima como predominante, igual que el personaje de la película ‘Cómo el Grinch se robó la Navidad’.

Foto/@kyliejenner

Según la orgullosa madre, el personaje verde que se hizo famoso hace décadas en la época decembrina en una película, también es de la preferencia de su hija Stormi, al confirmar que siempre la ve junto a su pequeña de 2 años. “La vemos todas las noches”, dijo.

La estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ se encuentra ocupada también en la grabación de la vigésima temporada y últimos capítulos del programa que llevó al estrellato a todas las integrantes de la familia.

Kylie Jenner se roba las mirada como un look espectacular

La empresaria que ha amasado una fortuna, generada por su línea de cosméticos, deja claro que a la hora de elegir sus outfits deben ser prendas de las mejores marcas de diseñadores.

Para una reciente salida a un restaurante en Beverly Hills con sus amigos, Kylie Jenner se aseguró de que todas las miradas estuvieran centradas en su look regio y muy original, al lucir una exquisita blusa de seda en vibrante color rojo.

La sofisticada blusa pertenece a la colección LaQuan Smith, publicó el diario británico Daily Mail, llamando la atención por su color escarlata brillante en combinación con el naranja. Selló su outfit con unos tacones altos en color plata.

La camisa confeccionada con mangas largas abullonadas y escote en V, la impregnó de una elegancia real, junto a unos impactantes pantalones de látex naranja sobre la cintura, que parecían irradiar luz en la velada nocturna que tuvo la hermosa empresaria.

Su cabellera lució completamente suelta y alisada, dejando su pelo rubio oscuro caer sobre su espalda y sedoso atuendo.

