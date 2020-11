Alan Estrada sale de ¿Quién es la máscara?, era Jalapeño

El cantante, actor e influencer Alan Estrada salió de Jalapeño en la sexta noche de ¿Quién es la máscara?, donde además estuvo como investigadora invitada Paola Rojas y se ausentó Yuri.

El primer duelo musical de la noche estuvo integrado por Unicornio (Con altura), Mapache (Attention), Jalapeño (Será queno me amas) y Zombie (No se me quita). El público en el foro decidió que Zombie, Unicornio y Mapache salvaran su identidad, por lo que en automático Jalapeño quedó en zona de riesgo.

Televisa

Enseguida se presentó el segundo reto musical, integrado por Oso Polar (Que tire pa ́lante), Disco Ball (Sobreviviré), Quetzal (Hawai) y Elefante (La gozadera). A continuación, el público salvó a Disco Ball, Oso Polar y Elefante, por lo que Quetzal quedó en la cuerda floja.

En este momento de la competencia, la última palabra estuvo en manos del panel de investigadores, y aunque para ellos fue difícil decidir entre Quetzal y Jalapeño, al final se inclinaron por el personaje emplumado; así fue como el picante enmascarado se despojó de su atuendo.

Antes de revelar su identidad, tanto Juanpa Zurita como Carlos Rivera acertaron al decir que Alan Estrada le dio vida a Jalapeño, mientras que Consuelo Duval pensó en Mane de la Parra y Paola Rojas en Óscar Schwebel.

Televisa

Como lo prometió Consuelo Duval en programas anteriores, una vez que se descubriera la identidad de Jalapeño, le daría un beso y la investigadora lo cumplió. Así, en cuanto se supo que se trataba de Alan Estrada, la comediante subió al escenario e hizo lo propio con el recién desenmascarado.

Televisa

El próximo domingo estarán en competencia los siete personajes restantes y El Escorpión Dorado tendrá una participación especial en el panel de investigadores.

¿Quién es la máscara? se transmite los domingos a las 20:30 horas por las estrellas.

