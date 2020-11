Ya no estoy aquí representará a México en los premios Óscar 2021

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la película seleccionada para representar a México en los premios Óscar 2021.

Este año Ya no estoy aquí de Fernando Frías de la Parra, será quien represente a la cinematografía mexicana en la 93 Edición de los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional, que otorga la Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Estados Unidos.

Es la película elegida por la AMACC para ser considerada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences para los premios Óscar.

Ya no estoy aquí se convierte en la gran ganadora del Ariel 2020 La ceremonia fue virtual y conducida por Verónica Toussaint y Roberto Fiesco

La AMACC es la única instancia reconocida por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences para postular películas que representen a México en dichos premios, es por ello que con base en el reglamento y bases de la Academia de los Estados Unidos convoca a los productores de las películas mexicanas a participar en este proceso de selección.

La convocatoria estuvo abierta del 5 al 14 de octubre de 2020, quedando inscritas seis películas: El ombligo de Guie’dani (Xquipi’ Guie’dani), Dir. Xavi Sala; Esto no es Berlín, Hari Sama; Mano de obra, David Zonana; Nuevo orden, Michel Franco; Te llevo conmigo Heidi Ewing; y Ya no estoy aquí, Fernando Frías de la Parra.

Podían participar las películas mexicanas de largometraje cuyos diálogos no estén predominantemente (más del 50%) en inglés, y que hayan sido estrenadas y exhibidas comercialmente en una sala cinematográfica en México, durante un periodo mínimo de siete días consecutivos, que genere ingresos para el productor y exhibidor entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de octubre de 2020.

México en el Oscar

En nueve ocasiones las películas seleccionadas por la AMACC han sido nominadas por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Las más recientes fueron en: 2011, Biutiful, de Alejandro González Iñarritu, y en 2007, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro.

Por primera vez en 2019, México se llevó el Óscar a Mejor Película Extranjera, por la película Roma de Alfonso Cuarón.

