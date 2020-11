Descubre qué fue de la vida del actor de 'Paco' en "Rubí"

En el año 2004 se estrenaba en México la telenovela Rubí, una historia que si bien ya era bastante popular entre el público mexicano gracias a sus versiones anteriores en el cine y la televisión -surgidas de una exitosísima trama homónima publicada en la historieta Lágrimas, risas y amor,-absorbió por completo el gusto de una amplia audiencia en la época.

Con una producción impecable de José Alberto Castro para Televisa y las insuperables actuaciones de Bárbara Mori, Sebastián Rulli, Eduardo Santamarina y Jacqueline Bracamontes en los roles protagónicos, las villanías de ‘La descarada’ más famosa de México hipnotizaron a los televidentes frente al televisor hasta el gran final de este clásico en octubre de ese mismo año.

No obstante, la malvada estudiante universitaria que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con el fin de olvidar la pobreza y vivir rodeada de lujos y comodidades no fue la única que acaparó la atención de los espectadores; sin su permiso, numerosos personajes de este inolvidable relato escrito por Yolanda Vargas Dulché también se hicieron del cariño del público.

Uno de estos roles fue el de ‘Fransisco Gómez Gallegos’, mejor conocido como ‘Paco’, un joven introvertido, tímido y de buen corazón que queda prendido de la belleza de ‘Rubí’ e inocentemente la pretende, un enamoramiento que, por supuesto, la protagonista utiliza a su favor, sin saber que es dueño de una fortuna, hasta que él descubre su engaño.

‘Paco’ conquistó a los espectadores con su sensibilidad, humildad y protagonizando divertidos momentos con otros personajes, como ‘doña Lola’, por lo que celebraron que luego de que la bella hija de ‘doña Refugio’ se burlara de sus sentimientos, encontrara más confianza en sí mismo y se enamorara nuevamente de una mujer que sí le correspondió, la amable ‘Lorena’.

El papel fue interpretado de manera magistral por Sergio Argueta, un actor que había debutado en televisión un poco antes con participaciones en la telenovelas Velo de novia y Clap, el lugar de tus sueños; sin embargo, a más de tres lustros de su gran actuación en Rubí, el histrión parece haberse esfumado pues su nombre no ha sonado más en los medios durante el último par de años y muchos se preguntan qué fue de su vida.

¿Qué pasó con Sergio Argueta, el actor de ‘Paco’ en Rubí?

Luego de perfilarse como toda una promesa de la actuación por su trabajo en Rubí, el actor que desde su juventud se sintió atraído por las artes escénicas continuó trabajando en el medio artístico con apariciones en numerosas producciones para la pantalla chica mexicana.

De acuerdo a Las Estrellas, el egresado del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) siguió con su carrera participando en melodramas de éxito como Barrera de amor, La fea más bella, Las tontas no van al cielo y Querida enemiga.

Asimismo, consiguió papeles en programas como Mujer, casos de la vida real, donde participó en numerosos episodios; Plantados y La rosa de Guadalupe. Igualmente, tuvo una gran oportunidad en la pantalla grande al formar parte del elenco de la cinta de 2010 Marcelino, pan y vino, un remake de un largometraje español homónimo; recoge Imdb.

No obstante, luego de su actuación en esta película mexicana y mantener una carrera con roles secundarios viento en popa, Sergio se alejó de las pantallas durante seis años.

Finalmente, regresó a la televisión en 2016 para integrarse al reparto de Como dice el dicho con un papel en el episodio “Quien gasta y no gana, ¿de qué comerá mañana?”. Empero, tras esa actuación, el intérprete nuevamente volvió a desvanecerse.

En 2018, Argueta retornó otra vez a la pequeña pantalla, precisamente a este unitario de Televisa, con el rol de ‘Daniel’ en el episodio “El que se excusa se acusa”. Esta aparición, no obstante, no representó un regreso triunfal sino su última vez en la TV hasta la fecha.

Desde aquella época, no se ha vuelto a saber nada de él, ni a qué se dedica hoy en día, pues no ha hecho más apariciones públicas y no posee cuentas verificadas en redes sociales. En su presunto perfil de Facebook, no hace ninguna publicación desde 2016, pero tiene algunas fotos pasadas donde se lo ve lucir bastante saludable.



Las más recientes imágenes disponibles de Sergio fueron las que se tomó en 2018 para su última participación en Como dice el dicho. En estas postales, publicadas en la cuenta en Instagram del programa, el eterno ‘Paco’ luce muy parecido a cómo se veía cuando actuó en Rubí, aunque con el cabello más corto, y los usuarios aprovecharon la oportunidad para hacerle saber lo mucho que extrañan verlo en la pantalla.

