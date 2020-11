Ana Brenda Contreras deslumbra en elegante vestido de lentejuelas con animal print de cebra

Además de estar viviendo un muy buen momento en el ámbito profesional con su regreso a las pantallas como presentadora del reality Tu cara me suena, Ana Brenda Contreras está disfrutando de una etapa muy dulce en lo personal con su recién oficializada relación sentimental con el empresario Zacarías Melhem.

La actriz sin duda está enamorada de su nuevo galán por lo que no es de extrañar que en la última emisión del concurso televisivo, que conduce con Rafael Araneda, inevitablemente resplandeciera más que de costumbre con un rostro luminoso y ojos llenos de brío combinada a la perfección con un atuendo de lo más estiloso para impactar.

Y es que Ana Brenda sí que brilló al presentarse sobre el escenario del programa el pasado domingo 15 de noviembre en un atuendo sensacional con el que además de lucir exquisita dio una nueva lección de moda al sumarse con clase y mucho glamur a una de las tendencias más fuertes de este 2020: el estampado animal de cebra.

Ana Brenda Contreras impacta en vestido de brillos en animal print

Luego de que las grabaciones del show en su versión estadounidense sufrieran una breve suspensión tras registrarse varios contagios con covid-19 entre miembros del reparto, Ana Brenda Contreras, acompañada del resto del equipo, ha regresado con todo a los foros de grabación y así lo demostró en la última edición al impresionar una vez más con el despampanante estilo a la hora de vestir que ha llevado desde el comienzo de las transmisiones.

En esta oportunidad, la estrella literalmente deslumbró ataviada en un precioso y muy chic mini vestido cubierto por completo de lentejuelas rojas y negras dispuestas para simular un animal print de cebra.

El sofisticado traje traía mangas largas con hombreras, sexy escote en pico y una falda en dos capas con corte asimétrico en la parte delantera. Además, era entallado en la cintura para remarcar esta zona, lo que delineó perfectamente su esbelta silueta.

Ana Brenda Contreras presentó a su novio a través de Instagram Los seguidores de la actriz Ana Brenda Contreras se sorprendieron con la fotografía que subió a Instagram la también cantante con su pareja

Para no sobrecargar la reluciente pieza, la famosa de 33 años optó por mantener sus complementos muy discretos, decantándose únicamente por unas hermosas sandalias rojas metalizadas de tacón alto y tiras, algunas sencillas pulseras y anillos en blanco y unos espectaculares pendientes largos de cristales transparentes.

Por último, la protagonista de telenovelas remató el look peinando su cabellera en ondas suaves y maquillando su rostro de manera sutil en tonos tierra, lo que le dio un aspecto mucho más rozagante. Finalmente, su inolvidable derroche de belleza en su brillante atuendo para la gala fue capturado en una imagen compartida por la cuenta oficial del programa en Instagram.

Inmediatamente tras la publicación de la postal, Ana Brenda Contreras recibió un mar de halagos por parte de los usuarios en la red social, quienes alabaron en centenares de comentarios lo guapa que lucía con el impresionante outfit que orquestó con la asesoría de la famosa estilista Irma Martínez, su cómplice de estilo en esta aventura profesional.

“Bellísima nuestra querida Ana Brenda”, “Estás tan guapa”, “Siempre bella, Ana Brenda”, “Brillando como siempre”, “Anabreco siempre está espectacular”, “Guapísima” y “Hermosa”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del reality a la también cantante.

De igual forma, Contreras subió a su perfil una instantánea con su apuesta de moda para la noche que, como era de esperarse, ha arrebatado más de 170 mil corazones y miles de elogios más, entre los que destacan los que le enviaron las celebridades Ana Martín, Jacky Bracamontes, Christopher Esqueda, entre otros.

No obstante, esta no es la primera vez que la intérprete acapara la atención con sus atuendos en Tu cara me suena. Hace algunas semanas, fascinó con un conjunto statement de pants y sudadera blanca repleto de brillos plateados en un estilo ajedrez, firmados por Retrofête, que llevó combinado con unos envidiables tacones de PVC de Amina Muaddi en tendencia.

De nueva cuenta, le llovieron los piropos por vestir como una verdadera fashionista arriesgada, a la vanguardia y al día con el último grito de la moda.

También te puede interesar: