Hija menor de Andrea Legarreta, Nina, enamora con un jean skinny y cárdigan étnico en paseo con su mamá

Andrea Legarreta vivió una de las experiencias más especiales de su vida: voló en un globo aerostático en Guanajuato, disfrutando de este mágico momento junto a su hija menor, Nina Rubín, momento en el que demostraron su hermosa relación y fuerte unión madre e hija.

"¿Cuando fue la última vez que hiciste algo por primera vez? No me canso de agradecer las oportunidades que a través de mi trabajo, Dios y la vida me han dado… Este fin de semana pude realizar un hermoso sueño al lado de mi princesa amada @ninarubinl. Vivir la experiencia desde que estos gigantes van naciendo y creciendo con el amanecer y así pintando el cielo de colores y magia, es una experiencia INOLVIDABLE!! Y volar… volar alto y sentir tanta paz con una vista incomparable", escribió la conductora del programa Hoy al compartir una foto con su hija con los globos al fondo.

Para la ocasión, tanto Andrea Legarreta como Nina Rubín lucieron hermosas con sus atuendos de otoño. La conductora usó un espectacular pantalón de cuero con detalles dorados, una chamarra negra y completando el look con botines de cuero y un sombrero. Mientras que su hija enamoró con un jean skinny roto, un cárdigan tejido étnico y unas botas marrones de gamuza.

Con tan solo 13 años, Nina Rubín se ha convertido en toda una actriz con su debut en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? que se encuentra en pleno rodaje, experiencia que ha sido muy gratificante y aleccionadora para la adolescente.

A pesar de que es hija de unos padres tan famosos como lo son Andrea Legarreta y Erik Rubín, lo cierto es que Nina es una jovencita muy sencilla, que siempre o casi siempre se muestra con looks de mezclilla. Hace un tiempo, de viaje por Irlanda, mostró su sencillez paseando con un pantalón de mezclilla gastad, tenis blancos y una sudadera gris.

Nina tiene una excelente relación con su hermana mayor, Mía Rubín: ambas son mejores amigas y comparten además esa pasión por el mundo del espectáculo y de la actuación, ya que Mía también ha incursionado en esta área.

