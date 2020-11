Masterchef México 2020: El chef Fernando Stovell humilló y descalificó a Adrián Herrera

El reconocido chef Fernando Stovell llegó a Masterchef 2020 sin temor a nada. Así lo demostró con su impecable participación durante el tercer episodio de esta contienda gastronómica que trajo consigo una serie de situaciones que dejaron a la audiencia atónita. Y es que el famoso chef de la Reina Isabel II cuestionó y humilló la actuación realizada por su colega Adrián Herrera como juez calificador.

El chef Fernando Stovell humilló y descalificó a Adrián Herrera

La velada se tornó tensa sobre todo cuando tocó enfrentar el reto de eliminación en el que los cocineros debían preparar un plato en pareja y con los ingredientes que indicó Isabel. Cada uno enfrentó con dignidad esta dinámica en la que David y Nicolás destacaron por elaborar una receta que decidieron llamar "uy, uy, que iguana tan loca". Pero cuando este plato fue evaluado por el temido chef Herrera además de no recibir los mejores halagos, el experto manipuló cada uno de los ingredientes con sus manos generando así indignación entre los presentes.

Fernando Stovell no dejó pasar por alto este momento que consideró como un irrespeto por parte de Herrera, hasta el punto de expresar que no le gustaba su presentación, además que le coloca cero a su intervención en la que no dejó que el resto de los jurados pudieran apreciar esta preparación.

"Como lo tocó el chef Herrera no lo voy a probar, la salsa sí la voy a probar", dijo. Y aunque hubo un intercambio de palabras en tono de chiste, Stovell se mantuvo muy serio y demostrando que todo lo que estaba manifestando era algo muy serio y que hay que manejar con respeto hacia la audiencia y los cocineros quienes en medio de la competencia dieron el todo por el todo para seguir avansando en Masterchef México 2020.

Reacciones en las redes

Ante esto, los televidentes no dudaron en comentar sus opiniones al respecto y por ello con memes y demás imágenes, mostraron sus impresiones a través de las redes sociales, ya que a su criterio, por fin alguien puso al chef Herrera en su lugar:

“Como ya lo tocó el #ChefHerrera ya no lo voy a probar” 😂😂😂 #MasterChefReal — LIZZZY_FANXD 🌼 (@LIZZZY_FANXD) November 14, 2020

