Dani Martín se da permiso de salir de su zona de confort

Dani Martín decidió dejar su zona de confort, olvidar los corsés musicales y liberar todas las emociones en su nuevo material discográfico Lo que me dé la gana, que ya obtuvo disco de Oro en España, a casi un mes de su lanzamiento.

“Fue el permiso para trabajar en tantos registros musicales diferentes, eso originó el título del disco. Creo que me quité todos los corsés, me di permiso de hacer un viaje real por todo lo que me emociona cuando hago música; además, me he permitido dejar esos prejuicios que tenía conmigo mismo”, compartió Dani Martín.

El cantautor explicó que su proceso creativo dista mucho de esa idea de que el músico debe componer en la madrugada y bebiendo alcohol.

“Para mí es un proceso de trabajo, muy lejos de esa idea del músico a las cuatro de la mañana tomando un whisky, fumando y dando vueltas por la casa o algo así [risas]. Tengo un horario por la mañana y tarde, en el que espero que la inspiración me pille trabajando, ese es el proceso que más disfruto, pero que menos exposición tiene, en el que estas solo creando o con otros músicos, sin juicios, ni nada de eso”.

Luego de cuatro años desde su último larga duración, una producción que incluye los éxitos La mentira (con Joaquín Sabina), Los huesos (junto a Juanes), además, Avioncito de papel junto a Camilo.

“No sé si es un disco de madurez, lo que sé es que es un disco que nació de mi verdad, de lo que sentía y me di permiso que las canciones que me emocionaron y se quedaran fuera del género musical que fueran, por eso hay hip-hop, rumbas, baladas, cumbias, pop y rock. Es la primera vez que me he dado el permiso, de permitir, que todas las composiciones que me emocionaron en algún momento hayan tenido la posibilidad de estar en el disco. Busqué que el disco no fuera conceptual en cuanto sonido, que todo el disco tuviera un sonido muy british, un sonido cumbia o balada es un disco con un momento de estados de ánimo con atrevimientos, tanto en lo musical, como en la catarsis personal que hago en todo el disco”.

Colaboraciones

Las colaboraciones en el álbum están llenas de anécdotas: “Fueron llegando de manear natural por los viajes que hice, conocía Camilo hace tres años y nos hicimos amigos al minuto. Hace tres años grabamos la canción, luego a él le pasó todo lo que le pasó, que fue increíble con toda su música, es un ser de luz y súper especial al que lo saqué de lo que está haciendo -musicalmente- para llevármelo a un terreno más personal, mas chiquito y luce de maravilla".

Añadió, "Tuve la suerte de cantar con Sabina en otros de mis discos con el tema Por las venas; con Juanes estuve en su casa hace tres años y grabamos el tema. Mientras, que con Alejandro Sanz tengo una amistad muy bonita desde hace años y compuse La jaula, después le hablé porque su voz tenía que estar en esa canción, porque al componerlo me sonaba a Alejandro cantando en los coros”.

"Todo el disco es una anécdota, lo que más me ha gusta es que me le he pasado sonriendo mientras lo hacía; también lo he sufrido, porque darte permiso de salirte de tu lugar de confort, a veces te genera mucha inseguridad, pero para mí de los recuerdos más bonito es cuando compuse con Camilo y no la pasamos llorando de la risa , sin pensar en la industria, ni en las cifras".

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Nostalgia por México

Este álbum llega luego de la reprogramación del show del madrileño en nuestro país. Mismo que se realizará en la Ciudad de México el próximo 21 de septiembre del 2021. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster.

"México desde hace 20 años me ha ido dando un montón de ilusiones y buenos momentos. Empecé tocando en antros muy chiquitos y con poca gente. Para mí una de las cosas mas bonitas que me ha pasado es llenar el Metropólitan en mi última visita es un lugar maravillosos. México tiene folclor, cultura y música. Espero que el 21 de septiembre podamos hacer el show llenos de libertad y amor, un show como lo merecemos".

2020

"Este 2020 ya nos dejó marcas en la retina, corazón y en la piel… ojalá que hayamos aprendido cosas, así que lo que se haya tatuado se vaya con agua y no lo recordemos nunca más", finalizó el cantante español.

Galaxy Note20 Ultra es considerado uno de los equipo más completos del mundo El Galaxy Note20 es el mejor Smartphone para el mundo laboral

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: