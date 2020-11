¿De dónde surgieron los estruendos y cohetes que alarmaron a la Ciudad de México?

Mientras que muchas personas esperaban el lanzamiento de Disney Plus, a los vecinos de la colonia Nápoles y Del Valle les tomó por sorpresa el festejo con el que dieron por inauguradas las actividades de esta nueva plataforma de streaming.

Con cohetes y fuegos pirotécnicos alrededor de la medianoche las personas que viven cerca del World Trade Center en la Ciudad de México, se llevaron tremendo susto debido a que la celebración se hizo con varias descargas de pólvora y detonaciones.

“La gente piensa que hay balazos, atentados, intentos de secuestro”, “Debieron avisar”, fueron las quejas más recurrentes en redes sociales tras el estreno de la plataforma de streaming en Latinoamérica.

Sin embargo, para muchos no fue graciosa la celebración, pues la consideraron poco asertiva debido a las condiciones que se viven en México, incluso causó alarma y temor entre la gente que vive en la zona.

Que genios los de Mkt que pensaron que era una buena idea… fireworks in us means party but in MEXICO means danger.!!! #dahh 🤬@disneyplus @Disney @disneyplusla

— #lamancilla (@mancilladaa) November 17, 2020