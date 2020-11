Laura G revela que tiene Covid-19

La mañana de este martes, en un enlace en vivo con sus compañeros del programa matutino Venga la alegría, Laura G dio a conocer los resultados de una prueba de coronavirus que se realizó luego de pensar que tenía una alergia.

“El domingo fui a trabajar a Venga la alegría, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben que me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, comentó a sus compañeros de la emisión matutina de TV Azteca.

Y siguió: “Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, añadió.

Laura explicó que no sabe si su cuadro de alergia fue derivado de su contagio del virus, no obstante, aseguró que ni su esposo ni sus hijos se han contagiado.

“Yo no tengo ni un solo síntoma... Me siento perfecto, no tengo fiebre, no tengo diarrea, ni ningún otro síntoma con el cual relacione la enfermedad pero sí estaré en casa por protocolo y creo que mi batalla va a ser más mental que física”, explicó sobre su estado de salud.

Y es que para Laura será mucho más difícil tener que bajar el ritmo de sus actividades:“Soy una persona que trabaja desde los 13 años y me apasiona mucho mi trabajo y es difícil hacer un descanso, pero bueno, me toca vivir esto, como me decía mi mamá, fluye y lo voy a vivir de la forma más linda, estaré al pendiente de mis hijos, estaré viendo Venga la alegría y me estaré inventando algo para seguir trabajando desde casa”.

Además aprovechó para enviar un consejo a sus seguidores. “Cuiden mucho lo que digan porque yo inconscientemente decía, ‘si me llegase a dar que me de cuando me mude para poder estar en casa’ y vean”.

