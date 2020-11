Lupita Jones enfrenta a sus reinas y a los memes en su contra

Desde hace varios años, se ha puesto en entredicho la manera en que Lupita Jones lleva las riendas de Mexicana Universal, el concurso de belleza que se realiza en el país.

Ahora, Sofía Aragón, actual reina de belleza de México, decidió romper el silencio y reveló que sufrió de violencia simbólica por parte de la organización del certamen de belleza y de Lupita Jones.

El duelo de las las dos mujeres que han portado la corona nacional provocó que naciera el hashtag #LupitaJonesNoEmpodera en redes sociales para criticar a la Miss Universo 1991.

Disfruta el Fin Irresistible en tiendas Walmart con estas recomendaciones El Fin Irresistible de Walmart no sólo está en línea, ¡también en tiendas! Sigue estos tips para que tu experiencia sea perfecta

La modelo de 26 años acusó a Lupita Jones, fundadora de la organización Mexicana Universal, de no haberle pagado ni un peso durante el tiempo que residió en la Ciudad de México, preparándose para el certamen internacional. Además, contó que se gastó todos sus ahorros, y que llegó un momento en el que no tenía dinero “para comer” o para ir al médico.



Publicidad



“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, compartió la reina de belleza.



La guerra de declaraciones provocó una serie de comentarios y memes en las redes sociales, en las que la más afectada ha sido Lupita Jones.

"Ayer todo un país fue testigo de que ningún soñador es demasiado pequeño y de que ningún sueño es demasiado grande. @sofaragon le mostraste al mundo que la disciplina, el esfuerzo y el coraje es lo que distingue a la mujer mexica￰. Con inteligencia y valentía brillaste, con trabajo y constancia hiciste vibrar los corazones de todos. Muchas felicidades, se que este camino apenas inicia. Hoy más que nunca celebramos la belleza, la fortaleza y la entrega de una mujer que no se rinde. ᅠFelicidades hermosa, me siento muy orgullosa de ti, de cómo fui testigo de este proceso en el que te superaste a ti misma", escribió en 2019, cuando todo parecía bien en su relación.

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

Lupita Jones, quiso defenderse de las acusaciones, y aseguró que quien debía pagar los gastos de Sofía Aragón era TV Azteca, ya que esta televisora era la que emitía entonces el concurso de belleza, y por contrato, ellos debían asumir esos costos.

Lupita Jones informó que desde un principio fue sincera con la modelo de Jalisco, y le explicó cómo estaba la situación.

“Le dije ‘Sofía la cosa está así’. Desde el principio fui bien neta con ella. ‘Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo’. A la mera hora no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas el sacarla adelante”, dijo Lupita, quien se mostró molesta.

Concursos de belleza podrían desaparecer en México La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados considera que es violencia simbólica contra las mujeres, que va más allá del entretenimiento.

“Está muy indignada, y muy herida, y muy enojada porque no va a venir a entregar su corona. Hace unos meses, le dijo a una persona muy cercana a ella ‘Yo ya no quiero que mi imagen se relacione con concursos de belleza’. Y dije ‘¿cómo, y de dónde salió?’; ¿Cómo llegó hasta donde está? Si pagaba porque la subieran a una pasarela. Y por la cercanía que tiene con esa persona, estoy segura de que sí lo dijo. Señores fans que tanto la defienden, a la señorita le vale un bledo los concursos de belleza. Lo único que quiere es venir y aprovechar esta última oportunidad de mi plataforma para venir a pararse como una gran reina y recibir el reflector y el aplauso, y lo siento, pero no se lo voy a dar".

Ximena Navarrete: Los concursos son una plataforma para impulsar a la mujer El 23 de agosto de 2010, se convirtió en la segunda mexicana en obtener la corona de Miss Universo. La tapatía celebra 10 años de ese gran momento.

Espero que en el examen venga sobre el chisme de Sofia Aragón y Lupita Jones, porque en vez de estudiar me puse a ver los lives 😔👌🏻 — 𝓛 𝐞 𝐬 𝐬 💭 (@castroleslie_) November 17, 2020

Ya hacía falta funar a alguien importante en México y ahora le toco a Lupita Jones. El publico de Twitter es como un dios maya sediento de sangre al que hay que ofrecerle a alguien como sacrificio de vez en cuando. Que bueno que Sofia Aragon alza la voz ante estos abuzos. pic.twitter.com/9kT6X2jZ43 — Eduardo Gómez (@EduardoPerGomez) November 17, 2020

Vengo ahora con la versión de Lupita Jones que la acaba de dar:

Lupita dice que no es la primera vez que se presenta esta situación con algunas "reinas ingratas" que ella nunca ha salido a replicar lo que dicen estas reinas de ella porque eso sería darle voz a nivel nacional — Skarlet Morales 👑✨🦄☄ (@skarletmorales1) November 17, 2020

#IdeaNoticias💡🗞️📰#RedesSociales📱

Surge el #LupitaJonesNoEmpodera, para criticar a la miss universo 1991, la mexicana 🇲🇽, Lupita Jones, donde supuestamente no ayuda a las concursantes de #MexicanaUniversal2020 a resaltar o dar lo mejor de sí en los certámenes de belleza. pic.twitter.com/78Jf8WGGsV — @ideainfo1💡🗞️📰🇲🇽😎 (@ideanoticias1) November 17, 2020

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: