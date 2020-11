Carlos Rivera cancela su participación en los Latin Grammy por coronavirus

A tan sólo un día de que se lleve a cabo la premiación de los Latin Grammy, el cantante Carlos Rivera canceló su participación, debido a que una persona cercana de su equipo dio positivo a Covid-19.

#ReciclamaníaEvoluciona, ¡nunca fue tan fácil reciclar! Descubre de qué modo podemos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente

A través de sus redes sociales, el intérprete compartió a sus seguidores la decisión que tomó con tristeza.

“¡Que tal mi gente, aquí Carlos Rivera con una noticia que me llena mucho de tristeza. Desafortunadamente ayer dio positivo a Covid una persona muy cercana de mi equipo y como saben hemos tratado de ser lo más responsables posibles. Desde que comenzó esta pandemia fui el primer artista en México que canceló un concierto por cuidar a toda la gente y a la gente que me sigue…”, comentó el cantante.

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

Hace unas semanas, el cantante, que ya se encontraba en los ensayos junto a Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras para conducir la 21 edición de los premios que celebran lo mejor de la música latina, afirmó al diario El Universal, aún sin saber la noticia de su compañero, su emoción por representar a México en la ceremonia.

Disfruta el Fin Irresistible en tiendas Walmart con estas recomendaciones El Fin Irresistible de Walmart no sólo está en línea, ¡también en tiendas! Sigue estos tips para que tu experiencia sea perfecta

“Estoy muy emocionado. Yalitza se ha convertido en una pionera de muchas cosas, es una activista, se le puede llamar así por todo lo que hace para visibilizar y más allá de todo y de dónde venimos cada uno, nosotros celebramos la música que nos viene a humanizar. De hecho, ese es el slogan de los premios este año, ‘La música nos humaniza’”, dijo.

A pesar de que intérprete, que este jueves lanzará un nuevo tema junto a Maluma, dio negativo, señaló que lo más prudente, acatando la normatividad sanitaria, era cancelar su participación y ceder su lugar a Víctor Manuelle.

“En esta ocasión a pesar de que di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza y a todo el equipo que nos rodea, de producción, músicos. En mi caso también iba a cantar con Natalia Jiménez, mi compañera; me da mucha tristeza no poder estar, pero lo más importante en este momento es cuidarnos, no solamente cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad no puedo estar ahí y debo seguir los protocolos que se requieren para esto", señaló.

“Le deseo todo lo mejor a mi querido Víctor Manuelle, que es quien se quedará en mi lugar. Estoy seguro que hará un trabajo espectacular, así que felicidades a él, y sobre todo un abrazo a los tres, les deseo todo lo mejor que sea una gran gala ahí estaré viéndolos y aplaudiéndoles…”, expresó.

TE RECOMENDAMOS VER