Grey's Anatomy: Esta actriz reveló que no le gusta verse en pantalla y no descarta volver a la serie

La tan recordada y admirada doctora Cristina Yang de la serie Grey's Anatomy temporada 17 podría sorprender con un inesperado y sorpresivo regreso en entregas venideras. Esto no sería de extrañar luego de apreciar, a través de sueños, la presencia del doctor Derek Shepherd, quien sin duda ha traído alegrías a la fiel fanaticada que no se pierde ni un episodio de esta tan dramática historia.

En una reciente entrevista la actriz Sandra Oh aseguró que su papel le trae mucha nostalgia y no descarta la idea de retomar, así sea con una participación especial, este rol que tantos méritos le ha dado a su carrera.

Sandra también aseguró que aunque ella se despidió de este drama médico en la temporada 8, aún hay quienes le preguntan si en algún momento retomará este papel que se convirtió en un ícono dentro de la trama. A su criterio, ella nunca fue ni ha sido seguidora de esta serie, pues al estar tan involucrada con su participación, prefiere mantener una distancia entre la ficción y la realidad. Además que aseguró que no le gusta verse en pantalla.

"Nunca he visto el programa, incluso cuando estaba trabajando en él. Estaba demasiado involucrada y tenía que tomar cierta distancia, especialmente porque me cuesta verme en la pantalla. Cada año, más o menos, alguien cercano a mí me dice: escuché que volverás a Grey's Anatomy. Con ese tipo de comentarios lo que estoy aprendiendo es que Cristina todavía es parte del mundo", expresó al portal Deadline.

Con esta declaración hubo quienes levantaron la interrogante sobre un inminente regreso a este espacio en el que se ha ganado el cariño y respeto de su fanaticada. Y aunque ella actualmente está concentrada y muy a gusto con su papel en el thriller psicológico de la BBC, Killing Eve.

