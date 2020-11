Kate del Castillo habla de su encuentro con El Chapo: Pensé que iba a violarme

La actriz y empresaria Kate del Castillo volvió a hablar del encuentro que tuvo en 2015 con Joaquín "El Chapo" Guzmán, y aseguró que pensó que el capo abusaría de ella.

"Pensé que iba a ser violada… definitivamente me iba a matar o algo por el estilo", aseguró la actriz al programa Ted Table Talk: The Estefans, que se transmitirá este miércoles por la noche en Facebook.

La protagonista de la telenovela de Televisa, Ramona, habló con las presentadoras de la emisión Gloria, Emily y Lili Estefan de su encuentro con el narcotraficante, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos.

La intérprete dijo, como lo había hecho antes en varias entrevistas, que Guzmán Loera la acompañó hasta el cuarto donde ella durmió y que, una vez que la dejó ahí, estaba aterrada por lo que sucedería.

"Nos abrazamos y me dijo: 'me voy'. Se fue y yo gateaba hasta la cama, mis piernas estaban temblando", aseveró.

No es nuevo que Kate se encontró con el líder del Cártel de Sinaloa en 2015, debido a que estaba interesada en hacer una producción audiovisual sobre la vida de "El Chapo". A la reunión la acompañó el actor estadounidense Sean Penn, quien en enero de 2016 publicó un artículo en la revista Rolling Stone, en el que contó su experiencia.

A raíz de la publicación del actor, la también empresaria se vio envuelta en un conflicto legal con las autoridades mexicanas, por lo que no pudo ingresar al país hasta hace poco por temor a ser detenida y encarcelada.

Más confesiones

En julio de 2016, el periodista Jorge Ramos le preguntó a Kate sobre el suceso que tanto causó controversia, y es que muchos se preguntaban si la actriz había mantenido relaciones sexuales con el narcotraficante tras quedarse unos minutos a solas con él.

“Tal vez no en el contexto en el que quisiera. Les fascina que si yo me hubiera acostado o no con el señor Guzmán, creo que es muy interesante para todo el mundo”, aseguró, pero confesó: "No, por supuesto que no. Ni por aquí se me hubiera pasado".

“Lo que pasó en esos 5 minutos fue que pasó mi vida entera por mi mente”, reconoció Kate. Este terror que experimentó creció de forma exponencial cuando el narcotraficante le tocó el brazo, pero el miedo terminó segundos después.

“Fueron dos segundo donde se me bajó la presión, el alma, pero cómo me tocó el brazo sabía que no me iba hacer nada y que estaba en buenas manos”, aseguró la intérprete.

“Soy mujer y las mujeres saben cómo nos tocan los hombres. Me pudo haber agarrado de la cintura, me pudo haber agarrado hasta de la espalda. Fue muy caballeroso con su mano, tal vez para no asustarme, como también lo hizo con las armas que yo no vi”, puntualizó.

Años después, en 2019, la actriz comentó en una entrevista con el periódico Milenio que se sentía agradecida con “El Chapo”. “Primero, le daría las gracias por no haberme tocado, asustado. Agradecer que estoy viva”, expresó.

Además, la mexicana de 43 años también ha dicho que tiene Guzmán Loera le cedió los derechos de su imagen para poder realizar contenido sobre su vida. Hecho, que en algún momento, tuvo una reacción de Emma Coronel, esposa del narco. La pareja explicó en una charla con Telemundo que "se tendrá que poner en contacto conmigo porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín, pues tiene que ver conmigo”.

Ante esto, en una entrevista con su hermana Verónica, presentada en el programa Suelta la Sopa, Kate señaló que “mientras el señor (“El Chapo”) esté vivo, yo no tengo absolutamente nada, porque él puede cambiar su opinión mañana o pasado mañana”.