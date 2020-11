Tres personajes inolvidables que dejó el programa cómico La Hora Pico son Nacaranda, Vítor y Nacasia. Durante 307 capítulos en 7 años de transmisión en el Canal de las Estrellas entre el 2000 y el 2007, los inseparables amigos protagonizaban las situaciones más graciosas e insólitas, desatando las risas del público.

Nacasia fue interpretada por Lorena de la Garza, quien era la mejor amiga de Nacaranda, a quien dio vida Consuelo Duval. Con sus extravagantes atuendos, mostraban una visión de la vida un tanto descabellada a los espectadores del show, quienes de divertían con sus ocurrencias.

Así se ha transformado Adrián Uribe a 20 años de interpretar a ‘Vítor’ por primera vez en La Hora Pico Es uno de los personajes más queridos de la comedia mexicana

Así luce en la actualidad Nacasia a 20 años de La Hora Pico

Uno de los episodios más graciosos fue el que mostró la experiencia de Nacasia acudiendo por primera vez a un cine. En la sala de proyección jamás paró de hablar, provocando la histeria del resto de espectadores. Y Nacaranda tampoco la ayudaba a mantener la calma.

Y las aventuras no acababan allí: en otro de los capítulos, publicados pro Distrito Comedia, se muestran las mejores amigas con el complejo reto de preparar la cena de Año Nuevo… y en eso, se aparece Nacasia con un pavo para la cena, pero vivo.

Así se veía Alisson Lozz al protagonizar Al diablo con los guapos hace 13 años y cómo luce hoy La actriz se retiró de las telenovelas en 2010

Pero a más de 20 años de la primera transmisión de La Hora Pico, Lorena de la Garza sigue luciendo tan hermosa como siempre. Eso sí, con un look no tan llamativo y extravagante como el que usaba su personaje de Nacasia: en su galería de Instagram cautivó hace un par de semanas con un look sencillo de mezclilla fabuloso.

Y sigue conservando ese buen humor que la ha caracterizado siempre. En otro post publicado en su perfil de Instagram, posó muy sensual con un coqueto vestido y el siguiente mensaje divertido: "La típica foto en pose nada más para payasear. Hoy grabando @masnocheof @distritocomedia".

De hecho, el pasado abril tanto Consuelo Duval como Lorena de la Garza volvieron a recrear sus queridos personajes después de un par de años, emocionando al público como siempre, como si nunca hubiesen dejado de interpretar estos personajes en La Hora Pico.

Te recomendamos en video