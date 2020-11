Lucero respondió a los comentarios sobre el talento de su hija luego de cantar juntas en su concierto

Lucero cumplió recientemente el sueño de sus fans: verla cantar junto a su única hija, "Lucerito" Mijares, fruto de su pasado matrimonio con Manuel Mijares. Ambas ofrecieron una presentación de ensueño en un show online, derritiendo a los fanáticos con su carisma y sus melodiosas voces.

Sobre este concierto se manifestó Lucero en el más reciente capítulo de su podcast Lucero mucho que contar, agradeciendo infinitamente a sus fans por todo el apoyo a lo largo de su carrera, y ahora en esta nueva etapa de shows a distancia debido a la pandemia.

Al referirse al dueto con Lucerito, reconoció que no estaba planeado, ya que le había asomado la posibilidad a su hija de cantar juntas pero no había nada totalmente acordado. "No lo tenía planeado para que lo fuera, ustedes saben, le pregunté si quería cantar conmigo, ella se animó sin ser una artista profesional, sin ser cantante, sin ser su lanzamiento como una pro, pero lo hizo estupendamente".

Ante los comentarios sobre cómo canta su hija y el furor que causó en redes sociales, se mostró risueña y agradecida con la respuesta positiva del público. "Recibí muchísimos mensajes y lo comentaba en algunas entrevistas, no me la creo, ella está también que no se la cree y sigue absolutamente feliz y agradecida y me dice que les agradezca a ustedes los maravillosos comentarios, todo lo que han escrito".

Reconoció que, aunque su hija no es una cantante profesional, canta con mucho amor y pasión, incluso mejor que ella: "Que canta mejor que yo, algunos me lo dijeron y para mí el mejor piropo y sí, se lo digo mucho, le digo ya hubiera yo querido cantar como tú a esa edad y actualmente lo mismo, yo pienso que ella es una cantante excepcional porque además lo hace con mucho amor, con mucha pasión y mucha transparencia".

