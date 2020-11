¡Inesperado! Este es el participante de Masterchef Junior que murió a sus 14 años

El mundo de la gastronomía está de luto con la inesperada noticia de la muerte de Ben Watkins participante de Masterchef Junior en su versión estadounidense. Este jovencito de tan solo 14 años perdió la batalla ante uno de sus principales enemigos: el cáncer que padecía desde muy pequeño y que a pesar de ser tratado, resultó ser muy invasivo y él no pudo resistirlo.

Watkins anhelaba ser respostero, poseía destrezas y habilidades culinarias que lo hicieron destacarse durante la sexta temporada del programa, pero aunque no resultó ganador, sí obtuvo la aceptación del público que siempre lo apoyó durante la contienda juvenil.

Este destacado jovencito se ganó el cariño de la audiencia. Ante cámara siempre lucía animado y dispuesto a asumir cada uno de los retos impuestos, pero su vida personal estuvo repleta de conflictos, sobre todo a partir de 2017 cuando su padre se suicidó luego de que matara a su madre Leila Watkins. Esto impactó al pequeño que luego de cumplir los 13 años fue diagnosticado de un raro cáncer: un histiocitoma fibroso angiomatoide, una enfermedad que no ocurre con mayor frecuencia y cuando se presenta resulta muy agresivo.

Y a pesar de que su vida y su diagnostico no fueron nada alentadores, Ben siempre se mantenía optimista y nunca se quejaba por nada, incluso de sus intensos dolores y malestar que le generaba las innumerables quimioterapias por su tratamiento.

A través de un comunicado, sus tíos y abuelos, quienes se dedicaron a criarlo, expresaron que: "Ben sufrió más de lo que le correspondía a sus 14 años, pero nos consuela que su sufrimiento finalmente terminó y que al final sabía que era amado por muchos".

Incluso el famoso y exigente chef Gordon Ramsay lamentó esta terrible noticia que enluta a todo el equipo y cocineros que han formado parte de este espacio gastronómico famoso en todo el mundo. "Perdimos a un maestro de la @MasterChefJrFOXcocina hoy. Ben, eras un cocinero casero increíblemente talentoso y un joven aún más fuerte. Tu joven vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste. Enviando todo el amor a la familia de Ben Watkins con esta terrible pérdida", expresó Ramsay.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020