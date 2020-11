La noticia de que será padre primerizo no es la única que mantiene contento al actor Frankie Muniz quien alcanzó la fama tras protagonizar la serie Malcolm el de en medio, pues desde ya se conoció que para el 2021 retomará la actuación, pues ya está confirmada su participación en dos importantes proyectos en los que su nombre destaca y genera expectativa.

¡Asombroso! Frankie Muniz reveló el por qué no recuerda su paso por Malcolm el de en medio El protagonista de esta serie que puedes disfrutar ahora por Amazon Prime expresó las razones por las que olvidó esa etapa de su vida.

Frankie Muniz volverá a la actuación con dos importantes proyectos

Hot Bath and a Stiff Drink 2 y Road to Capri son los títulos de las producciones en las que Muniz estará de vuelta a las pantallas, por lo que no es de extrañar que pronto se revelen más detalles sobre los papeles que estará interpretando y que generarán alegría entre sus fans quienes esperaba verlo de nuevo en la actuación.

Y es que luego del éxito obtenido con Malcolm el de en medio, Frankie solo participó en algunas producciones que no lograron calar en el gusto de la audiencia y de ahí se dedicó a explorar otras facetas como piloto de carreras en la Formula BMW en Estados Unidos, baterista en su propia banda llamada Kingsfoil y empresario, tras crear una marca de aceite de oliva junto con su esposa Paige Price.

Luego de la famosa serie que ahora se puede apreciar por Amazon Prime, Muniz tuvo pequeñas participaciones en proyectos como: Sharkanado 3, Fat Liar y El Agente Cody Banks, así como los programas Dancing with The Stars y Dancing with the Stars: Junior. Luego de ello, se dedicó a sus proyectos personales. Así que tenerlo de nuevo en las pantallas es garantía de éxito para sus fieles seguidores.

Malcolm el de en medio: Razones de sobra para volverla a ver ahora en streaming Amazon Prime revive a través del regreso de esta emblemática serie que se estrena el 14 de agosto.

También puedes ver: