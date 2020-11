Itatí Cantoral revive a la malvada 'Soraya Montenegro' a 25 años de "María, la del barrio"

Con más de 20 años de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, Itatí Cantoral se ha posicionado como una de las actrices más queridas y reconocidas por el público de la televisión mexicana; sin embargo, a pesar de haber participado en un sinfín de producciones de éxito interpretando diversos papeles, la estrella sigue siendo recordada como el personaje que marcó un antes y después en su carrera: la malvada ‘Soraya Montenegro’ en María, la del barrio.

En el año 1995, la intérprete se sumó a esta producción de Angelli Nesma Medina en la piel de la emblemática villana de telenovelas y se robó el show de la trama con sus villanías, sus celos, envidia enfermiza y la personalidad violenta que la caracterizaba.

Ahora, a 25 años después del estreno de esta historia protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, Cantoral “revivió” a la icónica ‘Soraya’ a través de un par de videos en TikTok donde además refrescó la imagen de esta inolvidable antagonista.

Itatí Cantoral posa sin maquillaje y confirma que no hay nada de malo en mostrarse al natural Enamoró con su belleza auténtica

Itatí Cantoral repite como la malvada 'Soraya Montenegro' en TikTok

A través de su cuenta en la red social del momento, la intérprete de 45 años causó furor entre sus seguidores al recrear algunas frases de ‘Soraya Montenegro’ en María, la del barrio acompañada por el maquillista de las celebridades Víctor Guadarrama, quien no solo la apoyó en escena, también se encargó de transformarla en una nueva versión del conocido personaje.

En los audiovisuales, Itatí reencarnó a vil sobrina de ‘Victoria Montenegro’ mediante el lipsync de un par de secuencias de la telenovela llevando un look muy juvenil con una cabellera rubia larga con extensiones, que no corresponden al aspecto original del papel, pero con un maquillaje que sí era muy parecido al de la novela con sus labios pintados del característico color vino que lucía ‘Soraya’.

“Lo quiero a él, quiero dominarlo, hacerlo mío aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo”, expresa doblando el audio del melodrama mexicano de los noventas, para luego obtener una respuesta de Guadarrama en la piel de otro de los roles en la historia.

“¿A odiarlo?”, le pregunta. “¡Sí, a odiarlo! porque me conozco…”, concluye interpretando de nueva cuenta el papel con todo su histrionismo.

“La nueva ‘Soraya Montenegro”, escribió en la descripción de este clip, dejando claro que con el look actualizaba la imagen del personaje a una versión rubia que seguía siendo igual de malvada.

Asimismo, en otra grabación subida en la red social, la protagonista de La mexicana y el güero actuó otra de las frases de la novela junto al diseñador de imagen. "Idiota, te enamoraste de él y te arrastras sin dignidad. ¡Cretina! ¿Te vas a seguir humillando? ¿Cómo es posible que tú te rebajes de esa manera? Tarada", expresó.

“Soraya’ de regreso aquí en fotos con Víctor Guadarrama”, destacó esta vez para acompañar la cómica grabación que, al igual que la primera, desató el furor en la red social del momento obteniendo millones de visualizaciones y miles de comentarios.

No obstante, esta no es la primera vez que Itatí Cantoral repite como ‘Soraya Montenegro’. En 2016, para el promocional de la serie de Netflix Orange is the new black, la actriz interpretó otra vez al personaje como una de las presas dentro la cárcel donde se desarrolla la trama teniendo diálogos en español con las actrices el programa. Su actuación fue ovacionada por el público al punto de que volvió a participar en los clips de promoción de la producción en 2017.

También te puede interesar: