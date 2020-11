Kourtney Kardashian luce divina en una combinación de falda lápiz y un blazer negro que la proclama la más seductora

El estilo de Kourtney Kardashian es uno de los más seguidos de sus fans. Su sentido más sobrio y elegante la convierte en la integrante del clan Kardashian-Jenner con mayor versatilidad y elegancia para la moda.

Desde que decidió tomarse un descanso de su participación en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, se ha refugiado en sus tres hijos y en promocionar su empresa ‘Poosh’ a través de su cuenta oficial de Instagram, recomendado bienestar y una vida saludable a sus seguidores.

El estilo de vida de Kourtney Kardashian cala en un sitio de sus redes sociales, en el que desea inspirar una alimentación saludable, siguiendo pautas de entrenamiento que complementen esa recomendación para alcanzar un cambio notorio, se pudo leer en un publicación del Daily Mail.

Un look atrevido y lleno de sensualidad escoge Kourtney Kardashian

Desbordada de alegría, Kourtney Kardashian se vio en su última publicación, escogiendo un atuendo mientras reía y compartía desde su lujoso y amplio vestidor, donde se podía seleccionar cualquier calzado de diferente colores alineados en una hilera de glamour.

La mamá de tres fue osada en su propuesta total black, con un atrevido escote mientras se probaba varios atuendos, en un blazer que lució sin sujetador, totalmente abierto al frente para inspirar a la imaginación a sus millones de fans.

La socialité de 41 años se ve mejor que nunca, con sus desbordantes atributos a flor de piel y un cuerpo tonificado que deja ver en cada una de sus publicaciones, con diminutos trajes de baño que hablan de la belleza y las medidas que posee a su edad.

Una falda lápiz de cintura alta, con una abertura a la altura de su muslo fue el complemento perfecto para su blazer, proclamándola como la más sensual en un encantador outfit que seduce a más de uno.

Agregó unas medias de nylon negras y unos guantes que se asomaban por sus mangas para cerrar su look, con el que regaló diversión y muchas risas.

