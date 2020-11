La romántica foto de Zendaya y John David Washington que anuncia la fecha de estreno de "Malcom & Marie"

En "Malcom & Marie" veremos a Zendaya, viviendo un romance con el actor John David Washington, una faceta cinematográfica que muchos seguidores de la actriz esperan.

En la próxima película romántica de la plataforma de streaming veremos a Zendaya como la novia de un cineasta, interpretado por Washington. Será un drama romántico en blanco y negro, una apuesta interesante del director Sam Levinson (Euphoria).

"Malcom & Marie" contará la historia de la pareja, que luego del exitoso estreno de una película del cineaste, mantendrá una profunda conversación en la noche que pondrá a pruebas su relación.

Se conoció que esta película fue grabada durante el confinamiento por el coronavirus COVID-19, y tendrá como protagonista a Zendaya, quien ganó un Emmy por su papel de Rue en "Euphoria" y que es muy popular por su actuación en "Spiderman: Lejos de Casa". John David Washington, por su parte, se ha convertido en uno de los actores del momento por su trabajo en "Tenet", de Christopher Nolan.

Netflix publicó en Twitter la fecha de estreno de la cinta: 5 de febrero de 2021. Además, añadió una fotografía de los actores, en la que Zendaya está sobre la espalda de Washington.

Malcolm & Marie — a cinematic ode to the great Hollywood romances from Euphoria creator Sam Levinson starring Zendaya & John David Washington — will premiere February 5, 2021 on Netflix!

Follow @strongblacklead @NetflixFilm & @netflixqueue for the latest on this film — and more pic.twitter.com/VbliMMExf2

— Netflix (@netflix) November 18, 2020