Presidente de la Academia de la Grabación invita a ayudar a afectados por la pandemia

El presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa, envió una carta a los artistas nominados de la 21 entrega de los premios Latin Grammy, que se realizarán la noche de este jueves en Miami, Florida, en la que solicita su apoyo para las personas afectadas durante esta pandemia por el coronavirus.

"No les quitaré mucho tiempo. Menos el día de hoy que se anunciarán 53 categorías que se reconocen en los Latin Grammy en su 21º edición", comenzó Abaroa en el documento enviado a todos los grandes representantes de la música latina que se reunirán esta noche.

"Sólo quiero hacer algo que este año la pandemia me quitó. Me refiero a la posibilidad de dar un abrazo o bien, de expresar respeto y amistad a través de una sonrisa, una cálida palmada en el hombro o usando palabras de afecto y cariño. Como no tengo esa oportunidad pues decidí escribirles", siguió.

"La Academia y los Latin Grammys son nuestros, y en un mundo tan expuesto en donde a veces la redes se salen de control, ésta al menos, es nuestra casa. Un hogar donde estamos reunidos para proteger nuestra música latina. Damos premios que no siempre nos satisfacen, pero al mismo tiempo donamos instrumentos y vamos becas a chicos que no tienen los recursos para llegar a donde deben".

"A alguien, entre todos, le cambiamos la vida. Pero esta noche es más importante no olvidarnos que en nuestro gremio hay muchos músicos, técnicos y profesionales que la están pasando mal. Además, hay gente enferma por el Covid-19, gente sin empleo, familias que han perdido a seres queridos y para no creerse, huracanes afectando a la gente más pobre".

Gabriel Abaroa reconoció el valor de la música y del trabajo y esfuerzo de todos los que se involucran en su creación y distribución, patrocinadores y donantes, pues sin ellos nada sería posible.

"No los olvidemos. Y por ello, agradezco a la música. Agradezco el esfuerzo y el trabajo de todos los miembros de La Academia Latina de la Grabación y la Fundación Cultural Latin Grammy. A los medios, a nuestros patrocinadores y donantes. A los amantes de la música latina, y a todos los que usan la música para curar el alma. La música nos humaniza, y eso es lo más importante en esta noche".

Por ello, insto a cambiar la vida de otras personas que no la pasan nada bien durante estos tiempos.

"Hoy todos ganamos porque estamos vivos. Quizás podamos ayudar al menos a una persona que lo necesita. Si pensamos así, esta será una noche más que completa. Suerte a todos y gracias de corazón, y que viva la música de nuestra Iberoamérica", finalizó.

Los Latin Grammy

J Balvin y Bad Bunny podrían tener su gran noche en los Latin Grammy. Estos y otros astros del reguetón y el trap, que dominan las listas de popularidad pero que se los ha relegado mayormente a los apartados urbanos, dominan este año las categorías principales y encabezan la lista general de nominados.

Balvin llega a la 21ra edición con 13 nominaciones, incluyendo dos a álbum del año y dos a grabación del año, seguido por Bad Bunny y Ozuna, que obtuvieron nueve y ocho respectivamente.

Balvin podría ganar su primer gramófono dorado al álbum de año gracias a su quinto disco de estudio, Colores, y su proyecto con Bad Bunny Oasis. Bad Bunny también compite por partida doble: su segundo álbum, YHLQMDLG, integra la lista de 10 candidatos, que además incluye Pausa de Ricky Martin, Cumbiana de Carlos Vives, Aire de Jesse & Joy, Mesa para dos de Kany García, Un canto por México, Vol. 1 de Natalia Lafourcade, Por primera vez de Camilo, y La conquista del espacio de Fito Páez.

