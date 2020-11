Adele logra un look elegante y casual con un jean skinny negro, un blazer estampado y boina francesa

Para cautivar a su público, a Adele solo le basta interpretar algunos de sus éxitos tan memorables como Hello, Someone like you o Chasing pavements: nadie puede resistirse a su increíble voz y a su gran capacidad interpretativa sobre un escenario.

Pero si hablamos de moda, la cantante británica de 32 años también se ha convertido en toda una experta y referencia de elegancia y sobriedad. Aunque últimamente ha relajado mucho su vestimenta, enseñando cómo lucir cómoda pero sin perder la elegancia.

Adele fascina con un vestido azul tornasolado y bordado con exquisitas flores en relieve Un atuendo con clase y elegancia

Adele hermosa con un jean skinny negro con un blazer estampado y una boina francesa

En este caso, los accesorios son muy importantes en los looks de Adele, que siempre están llenos de detalles vistosos y encantadores. Y si eres fanática de los sombreros, puedes lucirlos al mejor estilo de esta gran artista.

Y es que en las fotos promocionales de su show en Saturday Night Live, se vio fantástica al usar un jean skinny negro tipo leggings, junto con una playera del mismo tono y un blazer exquisito estampado con canutillos. El complemento perfecto fue una boina francesa que le dio un toque coqueto al look final.

En cuanto al maquillaje, la artista británica suele casi siempre en tonos nude o naturales, pero en esta ocasión se enfocó en marcar su mirada con un delineado grueso que aportó sensualidad y elegancia a su rostro en general.

Adele enamora con un pantalón a la cintura rosa pastel, una camisa de flecos y un blazer Un atuendo que impactó a sus fans

Adele tampoco se ha podido resistir a la moda de los leggings: originalmente las chicas comenzaron a usar esta prenda para hacer ejercicio, pero ahora forman parte de los looks más coquetos. En otra foto promocional de SNL, la artista acaparó miradas con un modelo negro y una blusa de mangas largas y de cuello tortuga, demostrando que se puede ser elegante con prendas básicas.

