Alex Fernández Jr. cuenta detalles de su boda y confiesa que ya quiere ser padre

Alex Fernández Jr. y su novia Alexia Hernández llevan casi 10 años de novios y ya les ha llegado el momento de planificar su boda, la cual les genera mucha ilusión.

El cantante reveló detalles sobre lo que será la ceremonia en una rueda de prensa en Guadalajara. En el contacto con los medios, habló de la donación de un millón de pesos a la Cruz Roja Mexicana que hizo a nombre de su papá, para ayudar a los afectados por las inundaciones de Tabasco.

Sobre la boda, Alex Fernández Jr. explicó que el deseo de su pareja y el de él es tener una boda privada y sin muchos invitados. Ya tendrían fecha para su casamiento.

"Ya tenemos estimada una fecha, ya tenemos todo organizado bastante bien y esperemos que sea pronto. Va a ser algo super especial, no va a ser ninguna boda gigantesca ni nada por el estilo; por lo mismo, como ahorita estamos en este momento (de contingencia), quisimos hacer algo super íntimo, super privado, super chiquito", comentó a los medios el hijo del Potrillo.

El compromiso de Alex Fernández Jr. es incuestionable y está profundamente enamorado de Alexia Hernández. En su último post en Instagram con una foto juntos, el cantante añadió un mensaje muy romántico: "Si tú vives 100 años, yo quiero vivir un día menos… para así no tener que vivir ningún día sin ti".

Quiere ser padre

Lo que más emocionó durante las declaraciones de Alex Fernández Jr. es que contó su deseo de ser padre ya y seguir los pasos de su progenitor Alejandro Fernández.

"Yo siempre he dicho que me gustaría ser papá joven, como mi papá, porque yo tuve una muy buena relación con él, así como padre e hijo y también como amigos, y es algo que me gustaría criar a mis hijos", explicó.