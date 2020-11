Ana Brenda Contreras habla sin complejos de su talla: Los vestidos de diseñador “no me cierran”

A lo largo de los años, los arquetipos de belleza y de la figura femenina “ideal” que desde siempre se han vendido en el mundo del espectáculo se han ido radicalizando hasta convertirse en medidas cada vez más inabordables para las mujeres, quienes manejan el tema de las tallas como si fuese prohibido; sin embargo, para Ana Brenda Contreras su talla no representa un tabú en absoluto pues se reconoce como una “mujer real” que no puede ni quiere encajar en los parámetros de “perfección” impuestos en la televisión.

La actriz ha dictado cátedra de amor propio desde siempre con su sencillez y naturalidad, pero ahora se ha posicionado con fuerza como una fuente inspiración y ejemplo para millones de mujeres y jóvenes al revelar sin complejos que los vestidos de diseñador, confeccionados para mujeres muy delgadas, no le cierran debido a su voluptuosa silueta que ostenta con todo el orgullo del mundo para aleccionar que la belleza está en la autenticidad y no se calcula en la talla, las medidas o forma del cuerpo que se pueda tener.

Ana Brenda Contreras se sincera sobre su talla y da cátedra de amor propio

Durante una reciente entrevista con Jomari Goyso para hablar sobre los outfits que llevaría en la gala de los Latin Grammy, celebrados este jueves 19 de noviembre, Ana Brenda Contreras se abrió sobre sus preferencias en estilismo, sus medidas y cómo esto alargó el proceso de hallar sus looks para impactar en la premiación donde participó como conductora.

“Es muy triste, pero la mayoría de los diseñadores, sus vestidos de showroom son talla 2, talla 4 y a mí esas cosas no me cierran; entonces no me puedo poner los vestidos de los diseñadores por más que quisiera… Por lo que he tenido que buscar más, me han tenido que mandar a hacer de mi talla, porque soy una mujer real que no tiene esas tallas”, enfatizó con plena seguridad en sí misma en la conversación para el programa Primer Impacto.

La protagonista de telenovelas además admitió que, contrario a las tendencias que imperan entre las celebridades, a ella no le encanta llevar maquillajes exagerados, extensiones, brillos y mucho menos pestañas y uñas postizas para embellecerse. De hecho, confesó que solo ha llevado pelucas para proyectos en el teatro pues en su vida apuesta siempre por su aspecto natural.

“Ni uñas, ni pestañas postizas, ni nada. La verdad es que no me hallo. No te digo que no lo he hecho, lo he hecho para determinados looks pero no me hallo con eso y no me gusta y no lo utilizo”, expresó.

Asimismo, destacó que tampoco utiliza fajas, corsés o prendas para estilizar su figura pues afectan su salud física. “Soy la persona más aburrida para esas cosas. No, esas cosas las usé un tiempo y me dan gastritis, me duele la espalda baja y termino con una panza peor que si no trajera faja”, finalizó la estrella que sin duda alguna prefiere mantener su esencia real y sencilla sin importar las presiones del medio.

