Ferdinando Valencia comparte imagen de su primer día como 'Sebastián' en “La mexicana y el güero”

Luego de un reñido casting en el que numerosos actores batallaron por la oportunidad de reemplazar a Eleazar Gómez en La mexicana y el güero, el productor Nicandro Díaz anunció el pasado miércoles 18 de noviembre que sería Ferdinando Valencia quien supla al actor en el melodrama donde encarnaba a ‘Sebastián de la Mora’ antes de ser detenido y trasladado al Reclusorio Norte acusado por el delito de violencia familiar equipada.

"Gracias Ferdinando, un placer trabajar contigo. Bienvenido a La mexicana y el güero", expresó Díaz a través de sus redes sociales para revelar la decisión de las pruebas junto a una postal donde posa con el histrión, cuyo último trabajo fue en como antagonista en Como tú no hay 2, desde los espacios de su oficina.

Sin embargo, sin mucho tiempo para celebrar su entrada pues la telenovela ya se encuentra en la etapa final de sus grabaciones, Ferdinando de inmediato se sumó al rodaje de la historia en los foros de Televisa para traer nuevamente a la vida y hasta el final al reconocido cirujano plástico que todavía no se atreve a declarar su homosexualidad ni el romance que vive con ‘Diego’, el personaje encarnado por el cubano Sian Chiong.

Así lucirá Ferdinando Valencia como reemplazo de Eleazar Gómez en La mexicana y el güero

A través de su cuenta en Instagram, el intérprete de 38 años compartió con sus casi tres millones de seguidores este jueves 19 de noviembre una postal donde muestra el look que llevará como el nuevo ‘Sebastián de la Mora’ en la trama protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

"Les presento a ‘Sebastián’ desde el foro 1 de Televisa. Gracias por todo su apoyo", escribió el actor en la descripción de la postal donde luce muy feliz con una gran sonrisa y además elegante con su cabello peinado pulcramente y su vestuario impecable, tal y como el público ha visto al personaje encarnado desde el estreno de la novela en agosto.

Asimismo, al finalizar la jornada de trabajo, Valencia confesó a través de la historias en la red social que su iniciación en las grabaciones de La mexicana y el güero fue sin duda “intenso”.

“Quiero compartirles que estoy terminando mi primer llamado justo ahorita estoy entrando a mi camerino. Fue un día intenso, hubo escenas de todo tipo… (pero) creo que valió la pena, además la producción me apoyó mucho y tuvieron muchos detalles conmigo", aseveró en un breve video grabado desde la televisora de San Ángel.

De igual forma, en el audiovisual, Ferdinando no perdió la oportunidad de manifestar su gratitud a la producción y al público por el inmenso apoyo recibido desde que se confirmó la noticia de su ingreso a la historia como el interés amoroso de ‘Diego’ en el relato.

“Quiero agradecer a la producción y a Nicandro y sobre todo les quiero agradecer a todos ustedes porque desde ayer (miércoles), que se dio a conocer la noticia, he recibido una cantidad exagerada en verdad de mensajes positivos. No me lo esperaba y eso es lo que más me ilusiona, por eso estoy trabajando por ustedes”, expresó.

“Espero que lo disfruten mucho, de corazón”, concluyó el artista quien ya ha interpretado a un personaje homosexual en el pasado, específicamente en la telenovela Por ella soy Eva.

De acuerdo a People en Español, este jueves Valencia filmó sus primeras secuencias, las cuales serán emitidas en México durante el mes de diciembre, junto a Rocío Baquells, Sian Chiong, Miguel Martínez y Gaby Carillo.

Tras informar quién sería el sustituto de Eleazar Gómez luego de que este quedara fuera del teledrama con tintes de comedia, el productor explicó en una entrevista a El Universal que la historia planteada desde el inicio “no va a cambiar”.

“Hay 17 escenas que tenemos que repetir, que ya se habían hecho con Eleazar, repartidas en tres sets. No se habían grabado escenas del final pero sí se habían adelantado algunas”, adelantó Díaz, quien admitió al medio que quería trabajar con Ferdinando desde hace algún tiempo.

Por otro lado, sobre las consecuencias que el suceso tuvo sobre la novela, destapó: “Desde luego la propia situación de Eleazar se presta a todo tipo de comentarios, es un tema complejo y pues afecta la telenovela en el sentido que es una imagen negativa. Económicamente tenemos que montar sets, dedicarle dos días de trabajo a hacer escenas que ya se habían hecho, pero esto nos rebasa a todos y hay que hacerlo”.

De igual forma, el histrión seleccionado también se abrió sobre la oportunidad y dejó claro que él llega a la producción a interpretar a ‘Sebastián de la Mora’, no a hacer la labor que estaba realizando Eleazar Gómez.

“Tengo que respetar de forma absoluta al personaje, no vengo a hacer el trabajo que hacía Eleazar, vengo a hacer a Sebastián de la Mora, entiendo lo que requiere y lo que demanda y voy a procurar poner toda mi experiencia para que las cosas salgan bien”, sentenció.

La mexicana y el güero se transmite en México de lunes a viernes a las 6:30 p. m. por la pantalla de Las Estrellas.

