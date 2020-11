¡Por fin! Lionsgate revela tráiler de Caos: El Inicio

El cineasta Doug Liman, después de varios años de retraso, trae para el 2021 su nueva entrega Caos: El Inicio (Chaos Walking), la cual reveló su tráiler oficial el 19 de noviembre y espera que su estreno tenga lugar en los Estados Unidos en enero. No obstante, para México y América Latina aún no hay fechas confirmadas.

Basada en la novela de ciencia ficción El cuchillo en la mano (The Knife of Never Letting Go) del escritor estadounidense Patrick Ness, ganador del Guardian Children’s Fiction Prize en Reino Unido, Chaos Walking narra las aventuras de Todd Hewitt, el único habitante adolescente del planeta Nuevo Mundo y de los pocos que aún no ha sido afectado por una enfermedad llamada El ruido, el cual mató a todas las mujeres del lugar y enloqueció con visiones a la mayoría de los hombres.

Todd descubre durante la huida de su pueblo natal en Nuevo Mundo a la única mujer en la zona, una joven llamada Viola, quien traerá consigo una serie de enigmas que el protagonista tendrá que resolver para salvar a su tierra.

Con un presupuesto que osciló entre los 90 y 100 millones de dólares, la onceava entrega de Doug Liman (Al filo del mañana, Sr. y Sra. Smith, Fair Game, entre otras) muestra en el tráiler un equilibrio entre locaciones naturales de Islandia y Escocia y efectos especiales que los entusiastas de la ciencia ficción no se querrán perder, así como un elenco selecto.

En 2017 Liman comenzó el proyecto y la productora Lionsgate anunció la participación de Tom Holland en el papel de Todd y la de Daisy Ridley como Viola. Asimismo, informó la entrada al elenco de Nick Jonas, del actor mexicano Demián Bichir, David Oyelowo, Kurt Sutter, entre otros.

Calificada como maldita por todos sus problemas, Caos: El Inicio presentó complicaciones durante su montaje, por lo que programaron regrabaciones de algunas escenas, de acuerdo con medios estadounidenses especializados, para 2018. Sin embargo, las ocupaciones de Holland para Disney con Spider-Man: de regreso a casa y las de Ridley con la misma compañía pero para Star Wars: Episodio IX aplazaron un año más el proceso.

