Integrante de los Backstreet Boys se viste de mujer y sorprende en Instagram

Los noventas dejaron grandes agrupaciones musicales, pero pocas son tan recordadas y queridas como los Backstreet Boys, que con su fama, canciones románticas y más, dominaron los Estados Unidos y Latinoamérica con temas como "Everybody" o "I want it that Way".

Cinco son los integrantes de la banda, A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Cada uno con su estilo, logró que Backstreet Boys conformara una banda perfecta. Uno de ellos, quien fue catalogado por muchos fans como el más sexy y atrevido, sorprendió en Instagram vistiéndose de mujer.

Se trata de A.J. McClean, recordado por sus tatuajes, su versatilidad e increíbles pasos de baile que lo distinguían del resto. Este jueves 19 de noviembre, el cantante publicó en su cuenta una fotografía suya, sentado en la calle, con un cigarrillo en la mano y vistiendo un vestido negro al estilo de Cisne Negro y tacones altos negros con la planta roja.

"Sé tu mismo"

Con la publicación de la fotografía, el integrante de los Backstreet Boys dejó un mensaje a sus casi un millón de seguidores, defendiendo el lado femenino de los hombres.

"Se necesita un hombre de verdad para sentirse cómodo con su lado femenino. Sé tú mismo, siéntete cómodo en tu piel y no dejes que nadie te diga lo contrario", declaró McClean, quien recibió muchos comentarios positivos de sus más fieles seguidores.

Actualmente, el también rapero está casado desde 2011 y tiene dos hijos.