Conoce la historia de "Noelle", la comedia navideña de Disney+ que se estrena el 27 de noviembre

Desde el martes 17 de noviembre, Disney+ está disponible en Latinoamérica y para el 27 de este mes se estrenará "Noelle" en la plataforma de streaming.

"Noelle" es una comedia familiar-navideña, que promete competir con las cintas navideñas de Netflix, Amazon Prime, entre otras plataformas.

La película "Noelle" cuenta en su reparto con Anna Hendrick como la protagonista, y la participación de Bill Hader, Shirley MacLaine entre otros actores. El director de la entrega, que tendrá una duración de una hora y 40 minutos, es Marc Lawrence ("Amor con preaviso", "Tú la letra, yo la música").

Kendrick interpretará a Noelle Kringle, hija de Kris Kringle y absoluta admiradora de las Navidades, pero tiene un problema y es que le gustaría ser un poco más importante en su familia. Su querido hermano Nick (Hader) sustituirá a su padre en el puesto y se convertirá en el nuevo Santa Claus. Sin embargo, al Nick no se le da demasiado bien su nuevo rol porque no sabe distinguir entre los niños buenos y los malos, le cuesta entrar por las chimeneas, estrella el trineo y no entiende más que su idioma.

Es así como Noelle, preocupada por los problemas de su hermano, le propone tomarse unos días de descanso, lo que provoca que la Navidad se convierta en la primera después de 2.000 años en la que Santa ha desaparecido. La protagonista emprende una aventura especial con la elfa Polly (MacLaine) para encontrar a su hermano, quien desapareció, y así recuperar el Espíritu de la Navidad.

El resto del elenco